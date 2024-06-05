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    20:59, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    МЧС и КТЖ прокомментировали фото с сидящими на рельсах спасателями

    грузовой поезд
    Фото: pixabay.com

    В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в Актюбинской области якобы застрял вагон со спасателями, возвращавшимися домой из Атырауской области, где они участвовали в ликвидации последствий паводков. Автор публикации разместил фото с сидевшими на железнодорожных путях спасателями, отмечая, что снимок был сделан в районе Кандыагаша, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам официального представителя МЧС Динары Нургалиевой, на фото был запечатлен личный состав ДЧС Шымкента, Карагандинской и Алматинской областей. Их задействовали в ликвидации последствий паводка в Атырауской области. 

    — Согласно приобретенным билетам благополучно в составе группировок возвращаются на места постоянной дислокации. Сотрудники обеспечены всем необходимым. Вопросы по маршруту железнодорожным автотранспортом регулируются КТЖ по договоренности с МЧС. Данные вагоны пропускаются без задержки. На данном фото осуществлялась погрузка и перецепка вагонов. По прибытии группировки запланирована торжественная встреча. Дома они будут уже 6 июня, — сообщили в МЧС. 

    В пресс-службе «Казахстан темир жолы» отметили, что для перевозки спасателей, участвующих в ликвидации последствий паводков, был сформирован состав из пассажирских вагонов.

    — Поезд по маршруту Атырау - Сексеул - Жезказган -Туркестан выехал 2 июня 2024 года в 23:00 из Атырау. В пути следования были плановые остановки для смены локомотива и экипировки вагонов водой. Данные маневры проводились на крупных станциях. Поезд проследовал такие станции, как Макат, Кандыагаш, Жем, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

    Теги:
    Атырауская область МЧС КТЖ Спасатели Актюбинская область
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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