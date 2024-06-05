МЧС и КТЖ прокомментировали фото с сидящими на рельсах спасателями

В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в Актюбинской области якобы застрял вагон со спасателями, возвращавшимися домой из Атырауской области, где они участвовали в ликвидации последствий паводков. Автор публикации разместил фото с сидевшими на железнодорожных путях спасателями, отмечая, что снимок был сделан в районе Кандыагаша, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя МЧС Динары Нургалиевой, на фото был запечатлен личный состав ДЧС Шымкента, Карагандинской и Алматинской областей. Их задействовали в ликвидации последствий паводка в Атырауской области.

— Согласно приобретенным билетам благополучно в составе группировок возвращаются на места постоянной дислокации. Сотрудники обеспечены всем необходимым. Вопросы по маршруту железнодорожным автотранспортом регулируются КТЖ по договоренности с МЧС. Данные вагоны пропускаются без задержки. На данном фото осуществлялась погрузка и перецепка вагонов. По прибытии группировки запланирована торжественная встреча. Дома они будут уже 6 июня, — сообщили в МЧС.

В пресс-службе «Казахстан темир жолы» отметили, что для перевозки спасателей, участвующих в ликвидации последствий паводков, был сформирован состав из пассажирских вагонов.