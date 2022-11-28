МЧС РК: 45 человек были спасены из снежных заносов за минувшие сутки по республике

28 Ноября 2022, 15:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба МЧС РК опубликовала данные о том, сколько человек, застрявших из-за непогоды на трассах, было спасено за сутки, передает МИА «Казинформ».

Сильный мороз и непогода, которые проигнорировали водители, привели к экстренной ситуации. 27 ноября в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области в 10 км от с. Каратал на трассе «Омск-Майкапчагай» в снежном заносе застряли десятки грузовых фургонов. На помощь прибыли спасатели ПЧ-25. Одному из 16 водителей большегрузов понадобилась помощь врачей. Спасенного водителя, гражданина Белоруссии, получившего легкую степень обморожения кистей рук, доставили в ближайшее медучреждение. Получив первую помощь, он был отпущен, госпитализация не понадобилась. Остальных водителей спасатели довезли до села Каратал на теплом автомобиле КУНГ. На данный момент им ничего не угрожает, они находятся в гостинице. На месте работают дорожные службы, которые чистят трассу.

В этот же день в Камыстинском районе в 10 км от с. Алтынсарино Костанайской области силами ДЧС из застрявших в снежном заносе двух автомобилей спасены и доставлены в пункт обогрева с. Алтынсарино два человека, которые не нуждались в медицинской помощи.

28 ноября в Улытауской области в Жанааркинском районе, в 5 км от с. Актюбек силами ДЧС спасено шесть человек, которые не нуждались в медицинской помощи. Они были спасены и доставлены в ТМСП «Актубек» из технически неисправной автомашины «Toyota».

В ночь на 28 ноября в Карагандинской области проведены три спасательные операций. В 3 км от п. Молодежный Осакаровского района на автодороге «Кызылорда-Павлодар» из-за технической неисправности по причине замерзания остановился легковой автомобиль. Спасатели эвакуировали из автомобиля двух человек и доставили их в п. Молодежный.

Вторую спасательную операцию провели в Шетском районе. На 901 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» в 18 км от с. Аксу-Аюлы из технически неисправного автобуса силами ДЧС были доставлены в с. Аксу-Аюлы 19 человек. Автобус следовал по маршруту «Астана-Шымкент».

Департаменты по чрезвычайным ситуациям регионов на протяжении нескольких дней информировали о ветре, метели и морозе. И в связи с сильными морозами вводились ограничения движения для различного автотранспорта. Однако, граждане покинули населенные пункты и оказались в беде.

МЧС напоминает о том, что в ряде регионов действует штормовое предупреждение!

«Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.

Спасатели просят население воздержаться от поездок и перенести их, особенно поездки на дальние расстояния до стабилизации погодных условий. Напоминаем, что о состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении Darmen.

При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.