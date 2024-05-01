МЧС продолжает мониторить уровень реки Жайык

Представитель МЧС РК Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На контроле остается Атырауская область. Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В Кульсары откачано и отведено свыше 216 тысяч кубических метров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станций и мотопомп, — сказал Аскар Шарип на брифинге в МЧС.

По его словам, к этому часу по республике вернулись в свои дома 41 005 человек.