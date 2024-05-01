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    11:47, 01 Май 2024 | GMT +6

    МЧС продолжает мониторить уровень реки Жайык

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Представитель МЧС РК Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На контроле остается Атырауская область. Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В Кульсары откачано и отведено свыше 216 тысяч кубических метров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станций и мотопомп, — сказал Аскар Шарип на брифинге в МЧС.

    По его словам, к этому часу по республике вернулись в свои дома 41 005 человек. 

    — В эвакопунктах остаются 6 405 человек. Отведена и откачана вода из 7 184 жилых домов и 2 844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Ведутся берегоукрепительные работы, откачка и отведение воды из подтопленных территорий в Иргизском районе Актюбинской области, Кульсары, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области и Уральске. В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям из Алматы, Жетысу и Алматинской области, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область возвращаются на места постоянной дислокации, — дополнил А. Шарип. 

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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