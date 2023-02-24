МЧС опубликовало имена погибших в авиакатастрофе сотрудников «Казавиаспаса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба МЧС Казахстана опубликовала имена погибших в авиакатастрофе сотрудников «Казавиаспаса». Ведомство выразило соболезнования их семьям, передает МИА «Казинформ».

«От имени всего коллектива МЧС Казахстана выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибших во время авиационного происшествия 23 февраля текущего года на территории Западно-Казахстанской области», - говорится в публикации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Пресс-служба МЧС опубликовала имена погибших сотрудников «Казавиаспаса»:

Сиязбек Шажалиевич Андосов – старший бортмеханик-инструктор, Владимир Константинович Афанасьев – второй пилот, Жардем Куанышкалиевич Доскалиев – ведущий инженер, Довлетбай Сабирбаевич Канатов – пилот-инструктор.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса». На борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл». В результате происшествия погибли четыре сотрудника «Казавиаспаса», еще два человека пострадали. Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО госпитализированы. По факту авиационного происшествия начато досудебное расследование. КГА проведет внеплановые проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих Ми-8 в Казахстане.

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