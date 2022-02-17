МЧС обратилось к казахстанцам в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к казахстанцам в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассмотрен вопрос готовности центральных и местных исполнительных органов к паводкоопасному периоду 2022 года. Межведомственная комиссия рекомендовала Комитету по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов обеспечить наличие в водохранилищах достаточного объема для приема паводковых вод», - сообщил на брифинге глава департамента предупреждений ЧС Рустамбек Амрин.

Он озвучил ряд рекомендаций для казахстанцев.

«Необходимо проводить своевременные работы по очистке от снега своих дворовых и предворовых территорий. Не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их. По возможности подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории», - сказал Рустамбек Амрин.