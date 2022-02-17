+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МЧС обратилось к казахстанцам  в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду

17 Февраля 2022 14:12
Поделиться:
МЧС обратилось к казахстанцам  в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к казахстанцам в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Безопасному поведению на дорогах учит детей павлодарская полиция
Более пятиста объектов взяты под охрану в Костанайской области Не ездить зимой по горно-проселочным и объездным дорогам рекомендуют в ДЧС Алматинской области Сколько средств выделили на проведение противопаводковых мероприятий

«Буквально вчера на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассмотрен вопрос готовности центральных и местных исполнительных органов к паводкоопасному периоду 2022 года. Межведомственная комиссия рекомендовала Комитету по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов обеспечить наличие в водохранилищах достаточного объема для приема паводковых вод», - сообщил на брифинге глава департамента предупреждений ЧС Рустамбек Амрин.

Он озвучил ряд рекомендаций для казахстанцев.

«Необходимо проводить своевременные работы по очистке от снега своих дворовых и предворовых территорий. Не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их. По возможности подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории», - сказал Рустамбек Амрин.

Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #Паводок   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Безопасному поведению на дорогах учит детей павлодарская полиция
Более пятиста объектов взяты под охрану в Костанайской области
Не ездить зимой по горно-проселочным и объездным дорогам рекомендуют в ДЧС Алматинской области
Сколько средств выделили на проведение противопаводковых мероприятий
Популярное
1 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
2 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
3 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
4 Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
5 Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
6 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Читайте также
В 340 населенных пунктах снята угроза  подтопления – МЧС РК
Какую противопаводковую работу проводит МЧС РК
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив