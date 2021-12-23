+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении

23 Декабря 2021 14:32
Поделиться:
МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как встретить Новый Год в безопасности – рекомендации МЧС РК
За годы Независимости РК проведена огромная работа по сейсмоусилению зданий - Юрий Ильин Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин

«При землетрясении не рекомендую укрываться в бункерах. Бункеры предназначены для обеспечения безопасности наиболее работающих смен на производстве и предприятий, имеющих оборонный заказ, для укрытия в случае применения высокоточного или оружия массового уничтожения», - прокомментировал глава МЧС.

Министр также отметил, что для жителей города Алматы на территории есть республиканский учебно-методический центр по адресу: ул. Байзакова, 300.

«Мы обучаем различные категории населения, начиная от руководителей регионов, министерств, ведомств. Если жители Алматы изъявляют желание, могут посетить центр. Если говорить о тренажерах, которые широко применяются в различных странах, то на сегодняшний день акиматом реализуется проект строительства специального центра, где будет расположен симуляционный центр. Он позволит почувствовать на себе различные балльные землетрясения», - добавил Юрий Ильин.

Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #Общество   #МЧС   #Землетрясение  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Как встретить Новый Год в безопасности – рекомендации МЧС РК
За годы Независимости РК проведена огромная работа по сейсмоусилению зданий - Юрий Ильин
Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели
Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
4 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
5 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
6 Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Читайте также
Молодые казахстанцы называют семью, здоровье и дружбу ключевыми ценностями
Окаменевшее яйцо динозавра с сохранившимся зародышем представили в Китае
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив