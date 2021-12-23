МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При землетрясении не рекомендую укрываться в бункерах. Бункеры предназначены для обеспечения безопасности наиболее работающих смен на производстве и предприятий, имеющих оборонный заказ, для укрытия в случае применения высокоточного или оружия массового уничтожения», - прокомментировал глава МЧС.

Министр также отметил, что для жителей города Алматы на территории есть республиканский учебно-методический центр по адресу: ул. Байзакова, 300.

«Мы обучаем различные категории населения, начиная от руководителей регионов, министерств, ведомств. Если жители Алматы изъявляют желание, могут посетить центр. Если говорить о тренажерах, которые широко применяются в различных странах, то на сегодняшний день акиматом реализуется проект строительства специального центра, где будет расположен симуляционный центр. Он позволит почувствовать на себе различные балльные землетрясения», - добавил Юрий Ильин.