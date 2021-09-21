МЧС Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана примут участие в «Казспас-2021» в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 по 27 сентября 2021 года на учебно-тренировочном полигоне в урочище Тамгалы Тас Алматинской области будет проводиться соревнования по спасательному многоборью «Казспас-2021» и военно-спасательному троеборью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В соревнованиях примут участие спасательные подразделения МЧС Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Соревнования включают прохождение трех дистанций: «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф», «Поисково-спасательные работы на акватории», «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды».