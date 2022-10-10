МЧС Казахстана приобретет 385 единиц новой техники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан намерено приобрести 385 единиц техники. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в рамках исполнения Дорожной карты «О материально-техническом оснащении подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям на 2021 – 2023 годы» планируется приобретение 385 единиц техники различного назначения (за счет республиканского бюджета – 270 и за счет местных бюджетов – 115)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в настоящее время Министерством здравоохранения в рамках разрабатываемого национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» прорабатывается вопрос строительства двух фельдшерскоакушерских пунктов в Аулиекольском районе Костанайской области (с. Тимофеевка, с. Коктал) в период 2023 – 2024 годы.

Согласно информации Министерства информации и общественного развития (далее – МИОР) в соответствии с Законом «Об общественных советах» общественные советы в силу специфики своей деятельности и законодательно закрепленных полномочий могут быть привлечены для осуществления общественного контроля над процессом распределения финансовой помощи, но при этом самим распределением финансовых средств общественные советы заниматься не могут.

«Учитывая изложенное, полагаем, что при распределении государственных либо частных средств необходимо придерживаться установленных положений соответствующего законодательства», - добавил Премьер.