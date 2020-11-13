МЧС Казахстана и Кыргызстана активизируют сотрудничество в сфере гражданской защиты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября 2020 года в городе Алматы под председательством Министра по ЧС Республики Казахстан Юрия Ильина состоялось девятое заседание совета Центра по чрезвычайным ситуациям и снижения риска стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, в работе Совета приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообек Ажикеев и Временный поверенный Посольства Исламской Республики Афганистан Азизулла Омар.
В рамках двусторонней встречи главы чрезвычайных ведомств Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы активизации сотрудничества в сфере гражданской защиты.
Афганская сторона в ходе диалога дополнительно подтвердила готовность вступления в Центр в качестве полноправного члена.
На заседании презентована информация о ходе реализации совместных с международными организациями проектов в сфере гражданской защиты.
Члены Совета предложили активизировать усилия сторон по дальнейшему расширению состава участников Центра, а также эффективнее использовать его потенциал в сфере снижения риска бедствий, усиления готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.
По итогам заседания подписано Решение Совета Центра.
Далее Главы чрезвычайных ведомств посетили Ситуационный зал управления в кризисных ситуациями ДЧС г.Алматы, на базе которого внедрен ряд инновационных цифровых проектов, таких как автоматизированный мониторинг селевой опасности в онлайн режиме, доступ к камерам видеонаблюдения для мониторинга задымления и обнаружения пожаров по городу. Также обсудили необходимость интеграции систем наблюдений и раннего оповещения о землетрясениях.
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