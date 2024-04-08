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    16:41, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    МЧС дополнил список номеров телефонов «горячих линий» в паводковых регионах

    Англия мактабларида мобиль телефонлар тақиқланади
    Фото: Kazinform

    На телефоны «Горячей линии» поступило 1 093 звонков, по 74 звонкам оказана экстренная психологическая помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Телефоны горячей линии

    Министерство по чрезвычайным ситуациям - 8 717 2 70 41 14

    ДЧС области Абай — 8 722 2 35 38 31 

    ДЧС Акмолинской области — 8 716 2 52 55 14

    ДЧС Актюбинской области — 8 713 2 54 86 57

    ДЧС Атырауской области — 8 712 2 45 41 47, 8 712 2 45 07 00

    ДЧС Западно-Казахстанской области — 8 711 2 55 40 88

    ДЧС Карагандинской области — 8 721 2 51 72 23

    ДЧС Костанайской области — 8 714 2 50 19 60

    ДЧС Кызылординской области — 8 724 2 24 41 61

    ДЧС Северо-Казахстанской области — 8 715 2 52 25 29

    Теги:
    МЧС Горячая линия Регионы Казахстана Оперштаб Рекомендации МЧС Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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