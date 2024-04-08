16:41, 08 Апрель 2024 | GMT +6
МЧС дополнил список номеров телефонов «горячих линий» в паводковых регионах
На телефоны «Горячей линии» поступило 1 093 звонков, по 74 звонкам оказана экстренная психологическая помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Телефоны горячей линии
Министерство по чрезвычайным ситуациям - 8 717 2 70 41 14
ДЧС области Абай — 8 722 2 35 38 31
ДЧС Акмолинской области — 8 716 2 52 55 14
ДЧС Актюбинской области — 8 713 2 54 86 57
ДЧС Атырауской области — 8 712 2 45 41 47, 8 712 2 45 07 00
ДЧС Западно-Казахстанской области — 8 711 2 55 40 88
ДЧС Карагандинской области — 8 721 2 51 72 23
ДЧС Костанайской области — 8 714 2 50 19 60
ДЧС Кызылординской области — 8 724 2 24 41 61
ДЧС Северо-Казахстанской области — 8 715 2 52 25 29