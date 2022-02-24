+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МЧМ по лыжным гонкам: казахстанские спортсмены выступят в индивидуальных забегах

24 Февраля 2022 17:05
Поделиться:
МЧМ по лыжным гонкам: казахстанские спортсмены выступят в индивидуальных забегах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 24 февраля, в Норвегии на молодежном чемпионате мира состоятся сразу две гонки. В каждой из них выступит представитель команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Мейржан Шермаханбет вышел в полуфинал крупного турнира по греко-римской борьбе
Юные ракетки из Караганды защищают честь страны на мировом уровне Специальный телеграм-бот для молодежи работает в Карагандинской области В Турции стартует международный турнир по видам борьбы

Женщинам предстоит преодолеть 10 километров классическим ходом. В этом виде заявлены Лаура Киныбаева, Мария Люфт, Камилла Махмутова. Начало в 18.00 по времени Нур-Султана.

У мужчин в гонке на 15 километров классическим ходом стартанут Темирлан Толегенов, Святослав Матасов. Начало в 20.00.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Молодежь   #Норвегия  
Поделиться:
Новости по теме
Мейржан Шермаханбет вышел в полуфинал крупного турнира по греко-римской борьбе
Юные ракетки из Караганды защищают честь страны на мировом уровне
Специальный телеграм-бот для молодежи работает в Карагандинской области
В Турции стартует международный турнир по видам борьбы
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
5 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
6 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Читайте также
В Турции стартует международный турнир по видам борьбы
Как соревнуются казахстанские спортсменки на турнире по боксу в Болгарии
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив