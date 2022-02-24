МЧМ по лыжным гонкам: казахстанские спортсмены выступят в индивидуальных забегах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 24 февраля, в Норвегии на молодежном чемпионате мира состоятся сразу две гонки. В каждой из них выступит представитель команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Женщинам предстоит преодолеть 10 километров классическим ходом. В этом виде заявлены Лаура Киныбаева, Мария Люфт, Камилла Махмутова. Начало в 18.00 по времени Нур-Султана.

У мужчин в гонке на 15 километров классическим ходом стартанут Темирлан Толегенов, Святослав Матасов. Начало в 20.00.