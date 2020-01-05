+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -8 °С
USD 382.14 EUR 426.39
RUB 6.16 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МЧМ по хоккею: Казахстан уступил Германии и покинул элитный дивизион

5 Января 2020 23:45
Поделиться:
МЧМ по хоккею: Казахстан уступил Германии и покинул элитный дивизион

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная команда Казахстана по хоккею провела заключительный матч на чемпионате мира в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме

Сборная Казахстана разнесла Германию и сохранила шансы на место в элите МЧМ по хоккею
Где смотреть матч сборной Казахстана против Германии за выживание в элите МЧМ-2020 по хоккею «Барыс» объявил состав на выездную серию КХЛ Назван самый победоносный хоккеист «Барыса» в этом сезоне КХЛ

В третьей игре серии против Германии за место в элите наши спортсмены потерпели крупное поражение. Встреча завершилась со счетом 0:6. Таким образом, в трехматчевом противостоянии итоговый счет составил 1:2 в пользу немцев (0:4, 4:1).

По итогам своего выступления команда Казахстана покинула «элиту». В следующем году наши хоккеисты на ЧМ в первом дивизионе против Беларуси, Дании, Венгрии, Латвии и Норвегии. Германия в свою очередь сохранила свою текущую прописку. Добавим, что в финале МЧМ-2020 сыграют Россия и Канада.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Германия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив