McDonald’s за 5 лет в Казахстане обслужил более 25 млн. гостей и создал 3 176 рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 113 492 гостя, 20 ресторанов и 3 176 рабочих мест за 5 лет работы на рынке Казахстана. С открытия 8 марта 2016 первого ресторана McDonald’s в Нур-Султане, началась история бренда в нашей стране.

Сегодня предприятия быстрого обслуживания McDonald’s работают в городах: Нур-Султан, Алматы, Костанай, Актобе, Караганда. Это одни из самых инновационных ресторанов бренда среди мировой сети McDonald’s, оснащенные последними технологиями производства и обслуживания. Что означает гарантию соблюдения стандартов качества, культуры обслуживания, чистоты и доступности, ставших отличительными для McDonald’s.

Известный бренд принес в Казахстан одну из лучших мировых бизнес-практик по менеджменту и управлению персоналом, став трудовой школой для тысяч казахстанских студентов. К своему 5-летию компания создала 3 176 рабочих мест, руководство казахстанским офисом ведет команда, на 40% состоящая из сотрудников ресторанов, сделавших карьеру в системе McDonald’s. Компания является своего рода социальным лифтом для казахстанской молодежи и вкладывает средства в обучение персонала. В период карантина из-за коронавируса было сохранено 100% рабочих мест и выплачена в полном объеме заработная плата, несмотря на закрытие всех ресторанов. Казахстанцы, в свою очередь, доверяют качеству бренда. За 5 лет они купили 2 493 568 Биг Мак, 10 232 702 порции картофеля фри, 3 582 007 л Coca-Cola Classic и 1 695 171 игрушку Happy Meal. К слову, для детей реализуется программа заботы, по которой в разных городах построено 6 детских площадок, 3 воркаут зоны, а в городе Актобе - скейтпарк.

«Считаю важным отметить, что компания вносит существенную лепту в устойчивое развитие общества, являясь партнером Национального паралимпийского комитета РК, Центра реабилитации для детей-инвалидов «Мейірім», ФК «Кайрат» и таких страновых проектов как EXPO -2017, Международная Универсиада и других.

Мы заботимся об окружающей среде, проявляя ответственное отношение к экологии. Программа оптимизации расходов электричества позволила высвободить энергию, эквивалентную ежегодному обеспечению 20 жилых домов. А используя сенсорные смесители и безводные писсуары, мы экономим 200 тысяч тонн воды каждый год. На переработку сдаем упаковочный материал, бумагу и пищевое масло.

При поддержке нашего акционера Кайрата Боранбаева мы организовали выезд 25 казахстанских болельщиков на Чемпионат мира по футболу 2018, одному из мальчишек помогли реализовать мечту, и он вышел на поле Чемпионата мира, сопровождая Национальную Сборную Хорватии. И таких вдохновляющих историй за 5 лет нашей работы мы собрали немало. В общей сложности компания оказала помощь в реализации жизненно важных проектов по поддержке особых категорий граждан Казахстана на общую сумму 52 млн. тенге. Наша команда очень этим гордится», - отметил А сет Машанов, генеральный директор McDonald’s Казахстан.

Также McDonald’s помогает развиваться своим партнерам – поставщикам продукции. За 5 лет удалось увеличить долю казахстанского содержания в бургерах до 40%-50%, а пекарной продукции (фирменные булочки) - до 95%.

Для производства ингредиентов создан производственно-логистический комплекс мирового уровня Food Town Almaty, в строительство которого владелец франшизы в Казахстане, Беларуси и России Кайрат Боранбаев инвестировал 7 млрд тенге.

Food Town Almaty получил одобрение и сертификацию Европейского центра качества. Под одной крышей здесь расположена пекарня, цех по переработке и упаковке салатов, овощей и фруктов и распределительный центр класса «А», не имеющий аналогов на территории РК и РФ. Складирование и логистику осуществляет мировой гигант HAVI, одобренный на глобальном уровне поставщик McDonald's в 100 странах. Менеджмент McDonald’s ставит амбициозную задачу по расширению географии и полной локализации своей продукции в Казахстане.

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