McDonald's объявил о масштабных сокращениях персонала до конца года

17 Января 2023, 12:14

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински объявил о планах сократить корпоративный персонал в конце этого года, чтобы помочь бизнесу расти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Dailymail.

Об этом стало известно из служебного письма главы сети ресторанов быстрого питания сотрудникам, где Кемпчински предупреждает, что компания будет принимать трудные решения.

«В McDonald's работают около 200 000 человек по всему миру на корпоративных должностях и в ресторанах, принадлежащих компании, причем около 75 % из них расположены за пределами США. Сеть начнет увольнения в апреле 2023 года», - говорится в письме Кемпчинского.

По его словам, сокращение рабочих мест не приведет к экономии денег, но поможет росту фирмы и сфокусироваться на бизнесе.

В документе отмечается, что руководство McDonald's проведет оценку роли сотрудников и уровня штатного расписания в подразделениях компании.

Как сообщает издание, такое решение чикагского бургерного гиганта связано с борьбой с инфляцией и предстоящей рецессией.

Новость появилась, когда множество крупных фирм - в первую очередь в технологическом секторе - объявили о массовых сокращениях на фоне опасений, что США погрузятся в рецессию в этом году.

Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания McDonald's столкнулась со сложностями из-за геополитических процессов в мире, которые привели к выходу компании из рынка Казахстана.

Бургерный ресторан со штаб-квартирой в Чикаго управляет 40 000 ресторанами в более чем 160 странах с общим штатом в 2 млн сотрудников. Около 13 000 из этих мест находятся в Соединенных Штатах.

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