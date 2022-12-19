Мбаппе вторым в истории оформил хет-трик в финалах чемпионатов мира по футболу

19 Декабря 2022, 00:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил второй хет-трик в истории чемпионатов мира по футболу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форвард «ПСЖ» забил три гола в ворота сборной Аргентины. Ранее в финалах мундиалей трижды удавалось отличиться лишь англичанину Джеффу Херсту в далеком 1966 году, в финале против сборной ФРГ.

Напомним, сборная Аргентины обыграла в финале чемпионата мира в Катаре команду Франции и в третий раз в истории выиграла титул лучшей команды мундиаля. «Альбиселесте» уверенно вели со счетом 2:0, но за 10 минут до конца матча Килан забил два гола и сравнял счет. В дополнительное время Месси вновь вывел свою команду вперед, но Мбаппе снова сравнял счет с пенальти. Стоит отметить, что оба форварда «ПСЖ» были точны и в серии послематчевых пенальти, Мбаппе подвели партнеры, которые не сумели переиграть Эмилиано Мартинеса, который, к слову, получил приз «Золотая перчатка».

Приз «Золотая бутса» взял нападающий сборной Франции Килан Мбаппе.

Фото: sports.kz