Мбаппе будет играть в специальной маске на Евро-2024

Травма носа, полученная лидером сборной Франции Килианом Мбаппе в матче с Австрией не должна повлиять на дееспособность сборной Франции, посчитали в лагере трехцветных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщается, что уже в завтрашнем противостоянии Франция - Нидерланды Мбаппе может появиться на поле в атакующей линии французской команды.

Ранее сообщалось, что его восстановление может совпасть со сроками начала стадии плей-офф, но францухские эскулапы придумали как обезопасить Мбаппе и сконструировали для него специальную маску.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18.00, 21.00 и в 00.00 по времени Астаны.