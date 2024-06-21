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    05:59, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Мбаппе будет играть в специальной маске на Евро-2024

    Мбаппе будет играть в специальной маске на Евро-2024
    Фото: Спорт-экспресс

    Травма носа, полученная лидером сборной Франции Килианом Мбаппе в матче с Австрией не должна повлиять на дееспособность сборной Франции, посчитали в лагере трехцветных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сообщается, что уже в завтрашнем противостоянии Франция - Нидерланды Мбаппе может появиться на поле в атакующей линии французской команды.

    Ранее сообщалось, что его восстановление может совпасть со сроками начала стадии плей-офф, но францухские эскулапы придумали как обезопасить Мбаппе и сконструировали для него специальную маску.

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18.00, 21.00 и в 00.00 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Австрия Франция
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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