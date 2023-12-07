Мазут в батареях отопления обнаружили жители Щучинска

Жители Щучинска Бурабайского района Акмолинской области, решив спустить воздух из холодных батарей отопления, обнаружили в них мазут. Как пояснили ситуацию в акимате района, мазут попал в систему при порыве трубы паропровода в мазутной емкости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сразу несколько пабликов Бурабайского района разместили фото и видео того, как жители Щучинска ведрами сливают темную жидкость из батарей отопления.

Как пояснили ситуацию в акимате Бурабайского района, 3 декабря текущего года произошел порыв трубы паропровода диаметром 32 мм в мазутной емкости на котельной № 12 города, при этом произошло попадание незначительного количества мазута в систему водоподпитки котельной с последующим распространением в систему отопления.

— Водо-мазутная смесь при циркуляции теплоносителя попала во внутреннюю систему отопления близлежащих к котельной объектов, в том числе пяти МЖД и школы-гимназии № 8. Данная котельная осуществляет теплоснабжение микрорайона «Станционный» и железнодорожные предприятия станции Курорт Бурабай. На данный момент силами работников ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» производится очистка системы отопления в школе-гимназии № 8. За счет циркуляции теплоносителя производится сепарация мазута на котельной, — поделились в ведомстве.

На сегодняшний день, как было отмечено, в систему теплоснабжения подается чистая вода. Все семь котельных Щучинска работают в штатном режиме, подача тепла осуществляется в соответствии с графиком наружного воздуха.

Между тем, жителей домов попросили во избежание проливания смеси при спуске воздуха из системы быть предельно внимательными, а также не сливать мазут в канализацию, ведь это может привести к новым опасным последствиям.