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    12:04, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мажит Шарипов назначен председателем правления АО «НАК «Казатомпром»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Шарипов Мажит Бейсембаевич назначен на должность председателя правления АО «НАК «Казатомпром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Мажит Шарипов родился в 1964 году в Акмолинской области.

    Окончил Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

    Трудовую деятельность начал в 1988 году инженером Службы эксплуатации экспериментальной установки реактора в Институте ядерной физики Академии наук КазССР.

    В 1992-1999 гг. — специалист Отдела ядерной безопасности и физической защиты Агентства по атомной энергии РК.

    В 2000-2008 гг. — начальник отдела; начальник управления Отдела инспектирования и анализа Комитета атомной энергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

    В 2008-2010 гг. — директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

    В 2010-2012 гг. — директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2012-2013 гг. — директор Департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии.

    В 2013-2014 гг. — председатель Комитета по атомной энергии МИНТ РК.

    В 2015-2020 гг. — работал на руководящих должностях в АО «НАК «Казатомпром».

    С января 2021 года по настоящее время являлся генеральным директором по ядерно-топливному циклу АО «НАК «Казатомпром».


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