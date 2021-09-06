Мажит Шарипов назначен председателем правления АО «НАК «Казатомпром»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Шарипов Мажит Бейсембаевич назначен на должность председателя правления АО «НАК «Казатомпром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мажит Шарипов родился в 1964 году в Акмолинской области.

Окончил Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Трудовую деятельность начал в 1988 году инженером Службы эксплуатации экспериментальной установки реактора в Институте ядерной физики Академии наук КазССР.

В 1992-1999 гг. — специалист Отдела ядерной безопасности и физической защиты Агентства по атомной энергии РК.

В 2000-2008 гг. — начальник отдела; начальник управления Отдела инспектирования и анализа Комитета атомной энергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2008-2010 гг. — директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2010-2012 гг. — директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 гг. — директор Департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии.

В 2013-2014 гг. — председатель Комитета по атомной энергии МИНТ РК.

В 2015-2020 гг. — работал на руководящих должностях в АО «НАК «Казатомпром».

С января 2021 года по настоящее время являлся генеральным директором по ядерно-топливному циклу АО «НАК «Казатомпром».