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Мажит Самитов назначен заведующим секретариата Госсекретаря РК

13 Августа 2021 12:14
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Мажит Самитов назначен заведующим секретариата Госсекретаря РК

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Заведующим секретариата Государственного секретаря РК назначен Самитов Мажит Самитович. Об этом передает МИА «Казинформ».

Самитов М.С. окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «юриспруденция» и Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «экономика и менеджмент».

В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в Генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего Секретариата руководителя Администрации Президента РК. До назначения занимал должность заместителя заведующего Секретариата Государственного секретаря РК.


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