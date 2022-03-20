Мажилисмены взяли на контроль реконструкцию автодороги «Атырау- Астрахань»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Дюсенбай Турганов, Салимжан Накпаев и Серик Ерубаев встретились с жителями Исатайского района Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмены совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, «Казавтожола», «Казавтодора», подрядных организаций и акимата Атырауской области ознакомились с ходом реконструкции автодороги «Атырау- Астрахань».

Людей беспокоит затягивание сроков завершения работ, рост ДТП со смертельным исходом. Кроме того, местные жители жалуются на сильную запылённость, которая возникает вследствие несвоевременного орошения дороги. А особенности климата только усугубляют эту проблему. Большие вопросы у жителей и к качеству работ. К примеру, не предусмотрены скотопрогоны, что впоследствии может создавать большие сложности. Атыраусцы просят ужесточить контроль ремонта и сроков его окончания.

«В целях усиления контроля мы договорились с местными жителями проводить такие встречи раз в квартал, а представители акимата будут встречаться с атыраусцами каждый месяц, - заявил депутат Дюсенбай Турганов, отметив, что решение этого вопроса депутаты взяли на свой контроль и в ближайшее время подготовят по нему депутатский запрос в Правительство. Депутаты считают, что от этого зависят и благоприятные условия жизни местных жителей, их безопасность, развитие региона, и транзитно-транспортный потенциал страны в целом.

Дорога «Атырау-Астрахань» построена в 1975 году. Её реконструкция началась в 2019 году. Стоимость ремонта автотрассы, общей протяжённостью 277 км, составляет 87,4 млрд тенге. Из-за ошибки проекта реконструкция дороги затянулась. По информации представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития, движение по дороге будет открыто до конца текущего года, а полное завершение работ и сдача в эксплуатацию запланированы в 2023 году.

В ходе встречи с жителями региона рассмотрены также вопросы реконструкции автодороги «Карабау – Индер», проблема которой заключается в затягивании сроков завершения работ из-за недостаточного финансирования. Депутаты заверили, что готовы поддержать их при корректировке республиканского бюджета.