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Мажилисмены выслушали проблемы матерей  особенных детей в Павлодаре

19 Февраля 2022 22:50
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Мажилисмены выслушали проблемы матерей  особенных детей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проблемы матерей, воспитывающих особенных детей, выслушали депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Айгуль Нуркина, Анатолий Бойчин и Вера Ким, которые находятся в Павлодаре с рабочей поездкой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

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Встреча проведена в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» («Будущее без барьеров»).

Родители детей с ограниченными возможностями подняли перед депутатами ряд проблемных вопросов, касающихся, прежде всего, участия инвалидов в жилищных программах. Особый вопрос - трудности с поставкой лекарств и льготных медикаментов, нехватка технических средств, покупка дорогостоящих препаратов.

Предложено также пересмотреть вопросы начисления заработной платы индивидуальным помощникам, снижения пенсионного возраста лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1-2 группы и инвалидами детства.

Кроме того, речь шла о необходимости пересмотра критериев определения категорий инвалидности для детей, снижения пенсионного возраста их родителей. Особое внимание, по мнению участников встреч, необходимо уделить проблемам людей с ментальными нарушениями.

По итогам встреч депутаты отметили, что все проблемы взяты на особый контроль, будут детально изучены для принятия необходимых решений.

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#Павлодарская область   #Мажилис   #Общество  
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