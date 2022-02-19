Мажилисмены выслушали проблемы матерей особенных детей в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проблемы матерей, воспитывающих особенных детей, выслушали депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Айгуль Нуркина, Анатолий Бойчин и Вера Ким, которые находятся в Павлодаре с рабочей поездкой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.
Встреча проведена в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» («Будущее без барьеров»).
Родители детей с ограниченными возможностями подняли перед депутатами ряд проблемных вопросов, касающихся, прежде всего, участия инвалидов в жилищных программах. Особый вопрос - трудности с поставкой лекарств и льготных медикаментов, нехватка технических средств, покупка дорогостоящих препаратов.
Предложено также пересмотреть вопросы начисления заработной платы индивидуальным помощникам, снижения пенсионного возраста лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1-2 группы и инвалидами детства.
Кроме того, речь шла о необходимости пересмотра критериев определения категорий инвалидности для детей, снижения пенсионного возраста их родителей. Особое внимание, по мнению участников встреч, необходимо уделить проблемам людей с ментальными нарушениями.
По итогам встреч депутаты отметили, что все проблемы взяты на особый контроль, будут детально изучены для принятия необходимых решений.
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