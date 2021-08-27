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Мажилисмены выразили соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области

27 Августа 2021 15:20
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Мажилисмены выразили соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрывов на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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«От имени всех депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов и пожара, произошедших на базе инженерных боеприпасов регионального командования «Юг» в Жамбылской области. Потрясены этой огромной трагедией, безвременно унесшей жизни людей. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Ситуация с самого начала находится на контроле Главы государства. На месте работает оперативный штаб», - отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.


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#Жамбылская область   #Мажилис   #Взрывы в Жамбылской области  
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