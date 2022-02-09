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Мажилисмены выедут в регионы для встреч с избирателями через неделю

9 Февраля 2022 15:31
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Мажилисмены выедут в регионы для встреч с избирателями через неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов выступил с приветственным словом на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прежде чем приступить к основной работе, есть важный момент, на котором стоит остановиться. Вчера на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи, высказав острую критику по поводу накопившихся проблем. Главное в этой задаче - восстановление экономического потенциала страны, повышение доходов, благосостояния населения», - сказал Ерлан Кошанов.

Он напомнил, что для достижения этой цели Президент озвучил ряд других приоритетных направлений, таких как создание равных условий для работы людей в бизнесе, создание благоприятных рабочих мест для труда, решение вопросов жилья, здоровья, сдерживание инфляции, рассмотрение дополнительных источников средств, развитие малого и среднего предпринимательства и указал пути достижения реальных результатов.

«Вместе с тем, он подчеркнул, что в стране растет число граждан и бедных людей, попавших в долги. И особенно подверг жесткой критике появившуюся среди молодежи тенденцию к иждивенчеству, без усилий работать добросовестно, надеяться на успех и добиваться успеха. Каждый из нас из сказанного должен сделать соответствующие выводы и действовать. В свою очередь, мы должны сконцентрироваться на обеспечении всех социально-экономических задач соответствующим качественным законодательством», - отметил спикер Мажилиса.

«Вместе с тем, через неделю мы все начнем выезжать в регионы для встреч с избирателями. Тогда мы должны довести эти конкретные шаги до каждого избирателя, каждого гражданина. Ведь служить во благо страны - наш общий долг», - добавил Е. Кошанов.

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#Мажилис   #Ерлан Кошанов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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