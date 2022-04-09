Мажилисмены встретились с жителями подтопленных регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация с наводнениями, вызванными весенними паводками в регионах, находится на контроле депутатов Мажилиса. Для изучения обстановки на местах и оказания посильной помощи в подтопленные регионы выехали мажилисмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Наиболее пострадавшие от стихийных бедствий Каратобинский и Чингирлауский районы Западно-Казахстанской области посетили депутаты Малик Кулшар и Снежанна Имашева.

Члены фракции партии «AMANAT» побывали в селе Шалгын, где в местном клубе организовано обучение детей. Мажилисмены побеседовали с жителями. Сельчане сообщили, что из-за подтопления здания школы произошел обвал межкомнатных стен. По этой причине школьники сейчас временно обучаются в сельском клубе. В целом талыми водами затоплены 29 из 45 жилых домов, 23 из них стали непригодны для проживания. На сегодня они живут по 3-4 семьи совместно в незатронутых стихией домах. При этом шалгынцы высказали пожелания остаться жить в своем селе, попросив помощи в восстановлении школы и жилья.

«Ситуация находится на контроле местных властей, работает комиссия по экспертизе обрушившихся домов, - сообщил депутат Малик Кулшар. По его словам, объявленный в области режим чрезвычайного положения позволяет без проведения конкурса, на основании решения созданной комиссии выделить средства на строительство новой школы на 60 мест».

Депутаты посетили также село Кайынды в Чингирлауском районе, ознакомившись с работами по восстановлению разрушенного моста. Совместно с представителями местной власти мажилисмены осмотрели и последствия паводка в селе Кызылтал Бурлинского района.

С жителями затопленных районов Павлодарской области встретились депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина и Вера Ким. Мажилисмены посетили затопленные участки и встретились с пострадавшими семьями.

«Мы мониторили и держали на особом контроле события, происходившие в эти дни в области. Сегодня мы приехали с коллегой на встречу с пострадавшими жителями села, увидели своими глазами последствия аварии. Стоит отметить, что все экстренные службы области оперативно отреагировали и вместе с жителями села смогли ликвидировать возникшую аварию. Депутаты павлодарского районного маслихата, представители областного филиала партии «AMANAT» проявили активность в оказании помощи пострадавшим. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но необходимо продолжить работу по мониторингу. Если понадобится поддержка на республиканском уровне, мы будем обращаться к Правительству за решением имеющихся проблем», - сказала депутат Мажилиса Айгуль Нуркина.

В Актюбинской области продолжаются встречи депутатов Мажилиса Амангали Бердалина и Галымжана Елеуова. Сегодня мажилисмены посетили подтопленные населенные пункты в Хобдинском и Ойлинском районах, ознакомившись с организацией работы по ликвидацией последствий наводнения.

В Кобдинском районе от паводков пострадали несколько социальных объектов, спортивный комплекс, здания малого и среднего бизнеса. Подтоплены орошаемые земли в селе Жарык, а в селе Егиндыбулак размыло местную дорогу. В Ойлинском районе депутаты побывали в Саралжинском сельском округе и осмотрели водную систему Орта-Киыл-Тассай. В настоящее время по округу вода затопила 5600 гектаров лиманных площадей.

В Актюбинской и Павлодарской областях депутаты привезли пострадавшим продукты питания, лекарства и одежду.

В беседах с жителями подтопленных населенных пунктов депутаты подчеркнули, что всем пострадавшим со стороны государства будет оказана помощь. Кроме того, запланированы мероприятия по строительству специальных сооружений для защиты от наводнений. Мажилисмены заверили, что решение данных вопросов будут держать на своем постоянном контроле.