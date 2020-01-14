Мажилисмены встретились с жителями Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Нурлан Абдиров, Гульнар Бижанова, Нурлан Дулатбеков, Арман Кожахметов и Бекболат Тлеухан работают в эти дни в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В Караганде группа депутатов во главе с председателем комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурланом Абдировым провела встречу с коллективом транспортно-логистического центра «Альфарух».
Крупный современный логистический центр открыт по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева и имеет социальную важность. Он предназначен для доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции.
В поселке Топар Абайского района мажилисмены Арман Кожахметов и Бекболат Тлеухан встретились с коллективом технопарка КГУ «Школа-центр дополнительного образования им. П.Корниенко.
В ходе многочисленных встреч мажилисмены рассказали о законотворческой работе в Мажилисе, о реализуемых государственных программах, направленных на улучшение качества жизни граждан.
Депутаты отметили, что такие встречи помогают депутатам лучше узнать повседневные заботы избирателей, а также содействовать решению проблемных вопросов.
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