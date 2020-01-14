+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -6 °С
USD 379.34 EUR 422.21
RUB 6.18 CNY 55.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мажилисмены встретились с жителями Карагандинской области

14 Января 2020 22:34
Поделиться:
Мажилисмены встретились с жителями Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Нурлан Абдиров, Гульнар Бижанова, Нурлан Дулатбеков, Арман Кожахметов и Бекболат Тлеухан работают в эти дни в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Новости по теме

Мажилисмены посетили предприятия Сарыагашского района Туркестанской области
Мажилисмены встретились с жителями Алматы, Акмолинской области и ВКО Мажилисмены обсудили вопросы профилактики преступности с полицейскими Актобе Депутаты Мажилиса посетили Туркестан

В Караганде группа депутатов во главе с председателем комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурланом Абдировым провела встречу с коллективом транспортно-логистического центра «Альфарух».

Крупный современный логистический центр открыт по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева и имеет социальную важность. Он предназначен для доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции.

В поселке Топар Абайского района мажилисмены Арман Кожахметов и Бекболат Тлеухан встретились с коллективом технопарка КГУ «Школа-центр дополнительного образования им. П.Корниенко.



В ходе многочисленных встреч мажилисмены рассказали о законотворческой работе в Мажилисе, о реализуемых государственных программах, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Депутаты отметили, что такие встречи помогают депутатам лучше узнать повседневные заботы избирателей, а также содействовать решению проблемных вопросов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Мажилис,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив