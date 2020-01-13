Мажилисмены встретились с жителями Алматы, Акмолинской области и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса от трех парламентских партийных фракций и Ассамблеи народа Казахстана продолжают в эти дни встречи с жителями во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В центре внимания народных избранников – законодательная поддержка обеспечения выполнения инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева «100 конкретных шагов», Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также предвыборной программы Главы государства.

В Алматинском в городском филиале партии «Nur Otan» Заместитель Председателя Мажилиса Гульмира Исимбаева и депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова обсудили с горожанами проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Рассмотрены, в частности, наиболее обсуждаемые в обществе вопросы, связанные с обязательной вакцинацией детей и трансплантологией органов. Пояснения на которые дала и вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.





Аналогичную встречу с партийным активом Восточно-Казахстанской области в г.Семей провел депутат Мажилиса, член фракции партии «Ак жол» Берик Дюсембинов.

Особое внимание в ходе встречи уделено статье Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», в которой отмечена необходимость придания городу Семей статуса особого исторического центра.

Участники встречи говорили о развитии ГЧП, необходимости законодательно закрепить вопросы соблюдения сторонами своих обязательств, внесения изменений в законодательство о закупках, о развитии инфраструктуры на селе, об экологической ситуации, вопросах двойного гражданства и проблемах приграничных территорий. Были рассмотрены проблемы предпринимательства и возможные пути их решения.

Содержательный разговор состоялся также с коллективами Семейского кожевенного завода, автобусного парка «Семей Bus» и «Семей Инжиниринг». Побывал депутат и в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва, посетил детское дошкольное учреждение «Жулдыз - Ардак».Наряду с ними мажилисмен Берик Дюсембинов провел ряд встреч с жителями отдаленных сел Жидебай, Кокбай, Кенгирбай би, Караауыл, Каскабулак Абайского район. Сельчане говорили о необходимости внесения изменений в закон о Семипалатинском полигоне.





Новый Закон «О статусе педагога» обсудила мажилисмен Майра Айсина на встречах с жителями Целиноградского района Акмолинской области.

В селе Косшы депутат встретилась с коллективом частной школы-лицея «Бизнес Академия «Дара», обсудив актуальные вопросы образования и воспитания детей. В селе Кабанбай батыра депутат посетила откормочную площадку, где ознакомилась с работой ТОО «Агропарк», а также побывала в сельском Доме культуры.

В селе Родина М.Айсина встретилась с сотрудниками врачебной амбулатории, пообщалась с детьми в детском саду, осмотрела школу и супермаркет.

В ходе всех этих встреч Майра Айсина говорила о своей законотворческой деятельности в Мажилисе, о проводимых в стране реформах, об изменениях, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, в частности о внедрении обязательного медицинского страхования, нового формата назначения госпособия для многодетных семей, назначения АСП, а также обсудила вопросы развития сельского хозяйства, меры господдержки аграрного сектора и др.

Встречи депутатов Мажилиса с избирателями в регионах продолжаются.