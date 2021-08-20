Мажилисмены встретились с горняками шахты «Восточная»

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова, Шамиль Осин и Тилектес Адамбаев в Абайском районе Карагандинской области встретились с коллективом Центральной обогатительной фабрики «Восточная» АО «Арселор Миттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмены побеседовали с горняками, ответили на интересующие их вопросы, уделив особое внимание условиям труда, а также техническому оснащению предприятия.

«Для нас важно понять, как компания планирует выполнять требования нового Экологического кодекса по переходу на наилучшие доступные технологии», - отметила депутат Мажилиса Гульнара Бижанова, подчеркнув при этом и важность выполнения норм Закона о заемном труде.

На предприятии, выпускающем угольный концентрат по международному стандарту качества, сегодня трудятся около 500 человек, половина из которых – местные жители. Проектная мощность предприятия составляет 5 млн тонн угля в год.

Несмотря на мировую тенденцию со снижением производства угольного концентрата в условиях пандемии, на предприятии планируют к концу 2021 года увеличить производственную мощность на 3,2%, или 2600,0 тыс. тонн.

Вместе с тем продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на усовершенствование технологического процесса, повышение эффективности технологии обогащения, снижение потерь и увеличение выхода годной продукции при переработке рядовых углей шахт.

В числе самых значимых проектов и строительство второй очереди хвостохранилища – хранилища отходов флотации, ввод в работу которого позволит увеличить общую емкость хвостохранилища почти в шесть раз - до 10 млн куб.м.

Мажилисмены подчеркнули важность обеспечения безопасности труда работников производств, отметив при этом, что эти вопросы всегда держат на контроле.



