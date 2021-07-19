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    13:25, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены: Вопросы дефицита воды и кормов требуют комплексного решения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса в ходе выездов в регионы изучают ситуацию, а также анализируют меры, необходимые для решения вопросов дефицита воды и кормов в районах, страдающих от засухи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаев, а также депутаты, члены фракции партии Nur Otan Галым Амреев, Бакытбек Смагул, Геннадий Шиповских и депутат Мажилиса от партии «Ак жол» Берик Дюсембинов в Кызылординской области посетили, прежде всего, Аральский район, в котором введён режим ЧС.

    Мажилисмены побеседовали с жителями, а также уделили отдельное внимание тому, как местные власти решают проблемы нехватки кормов, вызванные засухой из-за дефицита воды. При этом парламентарии подчеркнули, что данный вопрос находится на контроле Президента Касым-Жомарта Токаева, поручившего разработать и реализовать комплекс мер по поддержке фермеров.

    Депутаты Мажилиса также побывали в Казалинском, Кармакшинском, Жанакорганском районах Кызылординской области.

    При этом особое внимание уделено вопросам водообеспечения региона. Мажилисмены ознакомились с работой Басыкарского гидроузла, встретились с предпринимателями, занимающимися животноводством. Основной вопрос, волнующий аграриев – обеспечение водой, предоставление отсрочки по кредитам, взятым для посевных работ. Для жителей сёл Шакен и Аксуат, расположенных в отдаленной местности Казалинского района, наиболее актуальными вопросами в этом году стали нехватка кормов, питьевая вода, газификация.

    По мнению депутатов Мажилиса, дефицит воды, кормов – это глобальная проблема, для решения которой необходим комплекс мер, в том числе и на межгосударственном уровне. Необходимо активизировать работу для увеличения поступления воды в Шардаринское водохранилище в вегетационный период, реализовать проекты по концентрации паводковых вод. Также важно создать условия для широкого внедрения водосберегающих технологий для орошения и возделывания сельскохозяйственных культур. С учётом специфики Кызылординской области необходимо принять меры по диверсификации структуры посевов с сохранением баланса водопотребления на нужды вегетации и экологии.

    Депутаты Мажилиса обсудили сложившуюся ситуацию, а также поднятые вопросы на заседании регионального общественного совета по развитию аграрного сектора. Как отметили мажилисмены, все предложения будут проработаны и направлены в Правительство и профильные министерства для принятия конкретных решений.



    Теги:
    Парламент Кызылординская область Мажилис Засуха
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