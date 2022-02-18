Мажилисмены в Жамбылской области встретятся с задержанными в дни январских событий и их родственниками

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Социально-экономическое развитие Жамбылской области, январские события и их последствия обсудили в областном акимате в ходе встречи главы региона с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с прибывшими в регион с рабочим визитом депутатами Мажилиса Парламента РК Мейрамбеком Толепбергеном, Гульдарой Нурумовой, Назилей Раззак, Ильясом Буларовым.

Аким области доложил народным избранникам об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год и подробно остановился на принимаемых мерах по ликвидации последствий январских событий, недопущению подобных ситуаций в будущем, решению социальных вопросов.

Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов, касающихся патриотического воспитания молодежи, общественной стабильности.

«Жаль, что большинство участников массовых беспорядков - молодые люди, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Более 1 500 человек доставлены в полицию по подозрению в причастности к массовым беспорядкам. 900 были отпущены домой после проведения разъяснительной работы. К административной ответственности привлечено 600 человек. Из них 175-ти лицам назначен административный арест, 54 оштрафовано, 371 получил предупреждение. По различным статьям Уголовного Кодекса РК возбуждено 141 уголовное дело, по решению суда арестовано 85 лиц».

Аким Жамбылской области отметил, что члены созданной недавно группы «Общественная приемная» проводят встречи с подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и их родственниками, ведут разъяснительные беседы, выслушивают жалобы, принимают к сведению обращения.

«В результате этой деятельности четырем подросткам была изменена мера пресечения, они отпущены домой под попечительство родителей. Работа в этом направлении продолжается. Со стороны подозреваемых претензий не было. Все следственные мероприятия проходят в рамках закона», - подчеркнул глава региона.

В свою очередь, депутаты также подняли ряд вопросов, акцентировав внимание на важности работы группы «Общественная приемная».

Во время рабочей поездки по области народные избранники встретятся с задержанными и их родственниками.