Мажилисмены в регионах провели 1600 встреч с населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В феврале текущего года депутатами было проведено 1600 встреч, охват населения составил более 40 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 17 по 26 февраля 2022 года депутатами Мажилиса был осуществлен выезд в регионы страны с целью разъяснения реализации поручений Главы государства. Было проведено 1600 встреч, охват населения составил более 40 тысяч человек. Встречи проводились не только в областных и районных центрах. В приоритете были - отдаленные населенные пункты, в том числе те, откуда за последние месяцы поступали обращения граждан», - сказал Павел Казанцев.

Основной акцент в ходе таких встреч, по его словам, делался не на массовые мероприятия в больших залах, а на доверительное общение с различными целевыми группами.

«Местом общения с молодежью стали рынки. Встречи с бизнесменами прошли на пострадавших в январе объектах. Очень много встреч прошло в трудовых коллективах, где имеются риски возникновения трудовых споров. Были встречи с обманутыми дольщиками, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями и родителями особенных детей. Перечислять могу долго. Информацию о встречах можно увидеть в сетевых ресурсах депутатов и в СМИ», - добавил Павел Казанцев

Было отмечено, что депутатами палаты проведено около 500 личных приёмов граждан, с общим охватом более 3000 граждан. Около 700 проблем были решены на месте.

«Следует отметить, что многие проблемы простых людей не так уж и сложны. Они лежат на поверхности. Многие вопросы возникают из-за элементарной недоинформированности населения. Ну, например, элементарные консультации по получению социального пособия. Выслушал человека – проконсультировал на месте – позвонил в профильный госорган – уточнил детали - человек благодарит за решение. Или почистить снег во дворе престарелым одиноким людям. Или вопрос прикрепления к лечебному учреждению. Такого рода вопросы могли и должны были бы быть решены местными исполнительными органами с первого обращения, что называется, на месте. Но зачастую мешает бюрократия и равнодушие чиновников, неповоротливость местных исполнительных органов. Конечно, следует отметить, что есть много примеров оперативного реагирования акиматов на обращения граждан. Данные встречи обнажили многие проблемные аспекты, касающиеся различных сфер жизни: экономика, банковская сфера, недостатки системы образования, пробелы в медицине, сложности сельского быта, возможности для развития молодежи, нерешенные вопросы культуры, экологические проблемы и многое другое», - пояснил Павел Казанцев.

Мажилисмен добавил, что население поднимает и такие системные вопросы, как, например, пробуксовывающие реформы ЖКХ, ужасающая изношенность энергетических и коммунальных сетей, обеспечение питьевой водой, связью и интернетом в сельской местности, импортозависимость, недофинансированность предпринимательства, перегруженность школ, перекосы в планировании трудовых ресурсов, дефицит электроэнергии в южных регионах, не позволяющих создавать новые предприятия, и так далее.

На основе информации депутатов, аппаратами фракций политических партий и группы Ассамблеи народа Казахстана был осуществлён ее глубокий анализ.

Единый свод проблемных вопросов направлен Правительству для решения.

«Это наша общая задача, которую поставил Президент. Население тонко чувствует веяния текущего момента, люди хотят перемен в лучшую сторону. Поэтому у нас нет времени для государственного пиара, имитации бурной деятельности, персональной саморекламы. Нужны реальные действия. Равнодушие и бездеятельность сейчас непростительны. Да, в силу очевидных обстоятельств не всё мы можем разрешить здесь и сейчас. Что-то требует среднесрочной перспективы, что-то является долгосрочной проблемой. Где-то придётся прибегнуть к принципу созидательного разрушения, всё-таки невозможно установить покой, не побеспокоив кого-то. Но наша политическая и человеческая обязанность - решать проблемы населения по максимуму», - резюмировал Павел Казанцев.