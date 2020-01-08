Мажилисмены в Алматинской области обсудили меры поддержки МСБ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжаются встречи депутатов Мажилиса Парламента РК Омархана Оксикбаева, Амангельды Дауренбаева и Абдиманапа Бектурганова с избирателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента.

Тематика депутатских встреч посвящена разъяснению социальных инициатив Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева, Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, а также законотворческой деятельности депутатов в текущей парламентской сессии.

Сегодня в селе Байсерке депутаты встретились с коллективом открывшегося в прошлом году завода «Лукойл Лубрикантс». Предприятие является дочерней структурой российской нефтяной компании «Лукойл» мощностью в 100 тыс. тонн продукции в год.

В беседе с трудовым коллективом завода парламентарии рассказали о мерах государственной поддержки для развития малого и среднего бизнеса, отметив необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия.

В ходе поездки парламентарии провели приемы граждан в общественных приемных партии «Nur Otan». Высказанные на встречах проблемные вопросы взяты на депутатский контроль.

Работа депутатов в регионе продолжается.