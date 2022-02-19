Мажилисмены узнали проблемы жителей Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» посетили город областного значения Косшы, где ознакомились с его социально-экономическим развитием. Гости побывали на объектах строительства и встретились с горожанами, чтобы узнать проблемы местного населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинского областного филиала партии «Nur Otan», депутаты Мажилиса Парламента РК, члены фракции партии «Nur Otan» Мади Елюбаев и Юлия Кучинская в рамках мониторинга реализации Дорожной карты и исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan» прибыли в Косшы и ознакомились с ходом строительства школы на 1200 мест.

«Строительство школы началось в 2019 году и должно было завершиться в конце прошлого года. Однако из-за удорожания строительных материалов пришлось отправить бюджет на корректировку. Поэтому подрядчик не завершил строительство школы в срок. Однако уже в конце марта планируется сдать школу. Сегодня в школе ведутся внутренние отделочные работы», - поделились в ведомстве.

Депутаты отметили, что среди проблемных вопросов наиболее злободневным является подорожание строительных материалов. Это происходит не только в Казахстане, но и на мировом рынке и связано с внешнеэкономическими причинами. В целом, в городе Косшы сегодня ведется строительство трех школ на 1200 мест каждая. Планируется, что две из них будут сданы в этом году, а третья - в 2023 году. Это будет способствовать полноценному решению проблемы 3-сменного обучения в школах.

В рамках поездки депутаты также ознакомились с ходом строительства поликлиники на 100 посещений.

Ход проведения строительно-монтажных работ на указанных объектах находится на ежедневном контроле. Как заверили мажилисменов, все планируемые к вводу объекты будут введены, согласно графику.

Народные избранники посетили ряд социальных и строительных объектов, промышленных предприятий города, а также провели встречи с трудовыми коллективами.

«Во время таких встреч жители Косшы также подняли вопрос обеспечения питьевой водой. По словам представителей местного исполнительного органа, в целях обеспечения надлежащего функционирования существующей системы водоснабжения завершается строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до города Косшы. Также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство водовода от насосной станции села Каражар до города Косшы. Следовательно, до конца года ожидается бесперебойная подача воды в обе стороны», - добавили в ведомстве.

Чтобы определить проблемные вопросы жителей, мажилисмены посетили микрорайоны города и встретились с местным населением. Так, жильцы жилого комплекса «Diamond park» подняли вопрос легализации своих домов. Как оказалось, люди не могут получить на руки документы на дом. Из-за разногласий между строительной компанией и землевладельцем страдают простые жители.

«Услышать голос общества, понять чаяния народа и принять своевременные меры – главная предпосылка для предотвращения любого рода негатива. Поэтому на этот раз визит мажилисменов в Акмолинскую область продлится 10 дней. Депутаты посетят города областного значения Кокшетау, Степногорск и Косшы, районные центры и отдаленные населенные пункты 15 районов», - резюмировали в ведомстве.

Всего в Акмолинской области сегодня находятся четыре депутата Мажилиса Парламента РК.