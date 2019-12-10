Мажилисмены сыграли в шахматы с Динарой Садуакасовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о новой традиции, которая отныне станет постоянной в палате накануне Дня Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Выступая на открытии сеанса одновременной игры в шахматы, который сегодня в Мажилисе проводит четырехкратная чемпионка мира в разных возрастных категориях, международный гроссмейстер Динара Садуакасова, спикер Мажилиса подчеркнул, что встречи с именитыми спортсменами, которые прославили Казахстан своим трудом, своими спортивными подвигами, будут постоянными в преддверии главного праздника страны.

«Шахматы находятся в особом ряду, потому что это не просто игра. Шахматы – это целое искусство, в котором преобладают и аналитика, и большая работа, и талант. Думаю, что недалек тот день, когда этот вид спорта будет включен в нашу обязательную программу для школьников – это очень нужно для их развития. Я уверен, что шахматы – это хорошее подспорье и для больших проектов, потому что это тот вид спорта, который заставляет делать правильные ходы, что нужно не только в спорте, но и в жизни», - сказал Нурлан Нигматулин.

Среди участников – казахстанские парламентарии, а также депутаты из Армении, Кыргызстана, Молдовы.

Председатель Мажилиса поблагодарил зарубежных парламентариев за участие в турнире, отметив, что межпарламентское взаимодействие не только на уровне обмена опытом законотворчества, но и в формате подобных мероприятий, способствует укреплению сотрудничества между странами и народами.

Подчеркнув все достижения многократной чемпионки Казахстана и мира, международного гроссмейстера Динары Садуакасовой, спикер Мажилиса вручил ей благодарственное письмо.

Поприветствовав всех участников, Нурлан Нигматулин дал старт сеансу одновременной игры, сделав символический первый ход.

Сеанс одновременной игры проходит на 18 досках.