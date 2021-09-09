Мажилисмены: Сотрудники органов гражданской защиты должны быть оснащены самым современным оборудованием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса член фракции Народной партии Казахстана Сергей Решетников обратился с депутатским запросом к Заместителю Премьер-министра страны Роману Скляру с просьбой принять меры по снижению риска для жизни и здоровья МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

По словам депутата, события, произошедшие 26 августа на складе воинской части Министерства обороны, где произошли взрывы боеприпасов, еще раз доказывают, насколько опасна служба сотрудников органов гражданской защиты.

«Пожарные одними из первых были на месте ЧС для организации тушения пожара. В результате взрыва при исполнении служебных обязанностей погибло девять сотрудников органов гражданской защиты и 49 получили травмы различного характера. За годы независимости Казахстана при исполнении служебных обязанностей погибло 63 сотрудника, 155 получили различные травмы и увечья различного характера», - сообщил парламентарий.

Кроме того, отметил депутат, силы и средства МЧС находятся в постоянной востребованности и круглосуточной готовности. Есть разработанные планы ликвидации ЧС глобального и регионального масштабов, правила организации тушения пожаров, в том числе в сложных условиях. Но помимо возложенных на специалистов задач, есть еще одна и самая важная задача – это снижение риска для жизни и здоровья самого личного состава.

В этой связи мажилисмен спросил, почему на практике при тушении сложных пожаров в экстремальных условиях не в полной мере применяются современные технические решения и средства, когда условия ликвидации пожара не допускают присутствия людей в непосредственной близости к очагу возгорания, так как существует прямая опасность для их здоровья и жизни.

Сергей Решетников пояснил также, что в ряде зарубежных стран при тушении сложных пожаров применяется роботизированная техника на гусеничном и колесном ходу. Робототехника предназначена и применяется для тушения пожаров при техногенных авариях с высоким уровнем радиации, присутствием вредных и опасных для человека веществ, для разбора завалов при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при наличии опасности поражения взрывной волной и осколками.

По мнению депутата, защита общества от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера требует особого мужества. Усилиями пожарных ежегодно спасаются тысячи человеческих жизней, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуируются десятки тысяч граждан, спасается государственное и частное имущество.

Сотрудники органов гражданской защиты должны быть оснащены самым современным пожарно-техническим вооружением и оборудованием, обеспечивающим максимальную их безопасность и позволяющим эффективно ликвидировать возникающие различные ЧС, а также иметь достойную социальную обеспеченность, считают мажилисмены.



