Мажилисмены рассмотрели перспективы внедрения проекта социальной карты семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию провел выездное заседание в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отмечено на заседании, актуальность этой темы заключается в том, что данный проект позволяет точнее определять реальный статус семьи на основе автоматизированных данных из информационных систем государственных органов. В дальнейшем они используются для организации социальной помощи и трудоустройства членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.









После доклада вице-министра труда и социальной защиты населения Аукенова Е.М. участниками выездного заседания были рассмотрены перспективы внедрения проекта социальной карты семьи в Казахстане, а также пути решения проблем развития интегрированной модели оказания социальных услуг и помощи.

В ходе обсуждения отмечено, что в настоящее время в регионах реализуется проект «Социальная карта семьи», позволяющий рассматривать не отдельного человека, а семью в целом.

Говоря и о других аспектах темы, участниками заседании были подняты вопросы взаимодействия государственных органов. Депутатами при этом даны предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи нуждающимся.

Итоги заседания подвела председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Абдыкаликова Г.Н.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса, руководители центральных и местных государственных органов, представители общественных объединений, жители региона.