Мажилисмены рассмотрели актуальные вопросы обеспечения сёл чистой питьевой водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов рассмотрели сегодня за «круглым столом» в Мажилисе депутаты совместно с представителями центральных и местных государственных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Заместитель Председателя Мажилиса Павел Казанцев акцентировал внимание на актуальности вопроса, подчеркнув, что проблема обеспечения населения питьевой водой в стране решается уже не один год, а десятилетиями.

- Вначале финансирование строительства объектов водоснабжения осуществлялось в рамках программы «Ақ бұлақ». Затем мы перешли на Программу развития регионов до 2020 года. Далее последовали государственные программы «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». Но до сих пор данный вопрос остается нерешенным, - сказал вице-спикер Мажилиса.

При этом Павел Казанцев отметил, что вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой является одним из основных Предвыборной программы партии «Nur Otan». Для поиска же путей решения проблем водной отрасли в целом будут организованы Парламентские слушания, проведение которых запланировано в следующем году.

В свою очередь Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау обозначил главные задачи обсуждения - выработать конкретные рекомендации решения проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2025 год, а также рассмотреть не только вопросы строительства объектов водоснабжения, но и содержания их в должном состоянии.

По словам Первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях.

- Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, - сообщил вице-министр, уточнив, что приоритет отдается селам, включенным в спецпроект «Ауыл – Ел бесігі», и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов.

Кроме того, из имеющихся в целом по стране 6316 сел только 3991 обеспечены централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Для этих целей на 2021-2024 годы из республиканского бюджета будет выделено 181 млрд. тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села.

Каирбек Ускенбаев уточнил также, что в 1129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды.

Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и т.д.

Местным исполнительным органам для 100% обеспечения населения сел питьевой водой необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей.

Кроме того, в своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил и ряд проблем, требующих своего решения.

Одна из них – своевременное проведение поисково-разведочных работ для определения источников питьевой воды. На сегодняшний день, по словам Каирбека Ускенбаева, отсутствует подтверждение источников питьевой воды в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение. Кроме того, необходимо провести поисково-разведочные работы в 170 малонаселенных селах, где планируется установка комплексных блок-модулей. В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года.

Актуальным вопросом остается реконструкция изношенных групповых водопроводов. К примеру, групповые водопроводы, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область, построены в 1961-1978 годах и на сегодня требуют реконструкции.

Изношенность водопроводных систем, в т.ч. из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, отрицательно сказывается и на качестве питьевой воды.

Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторными оборудованиями, считают в профильном ведомстве.

Проблемы с обеспечением питьевой водой Мангистауской области, где необходимы работы по опреснению морской воды, по словам докладчика, планируется решить посредством строительства 9 опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 247 млрд. тенге. На сегодня в рамках бюджетной программы Министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода «Каспий» в городе Актау до 40,0 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, за счет частных инвестиции планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении «Каражанбас» . В результате реализации проекта часть население районов Каракия, Бейнеу, Мангистау и города Жанаозен, обеспечивающихся с водовода «Астрахань-Мангышлак», будут дополнительно обеспечены водой. Кроме того, по поручению Главы государства до конца 2024 года планируется завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³/сутки местности Кендерли, уточнил вице-министр.

Вместе с тем, по словам Каирбека Ускенбаева, одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное отношение к воде, что привело к высокому потреблению при низкой отпускной цене. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и, соответственно, к ускоренному износу систем, что приводит к увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества.

По словам Каирбека Ускенбаева, в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды , не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.

В развитие темы «круглого стола» выступили также первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Своим мнением поделились и представители акиматов Костанайской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

В ходе обсуждения депутаты Мажилиса обратили внимание на то, что решением вопроса обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой занимается несколько госорганов в рамках своих компетенций. Однако такая «разрозненность» зачастую не позволяет достичь поставленных целей по обеспечению питьевой водой населенных пунктов.