8 Июля 2022 22:50

Мажилисмены проводят встречи с жителями регионов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии Amanat Сергей Симонов, Амангалий Бердалин и Галымжан Елеуов побывали на строительных площадках многоэтажных жилых домов в Актобе. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Жилье строится в рамках Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

На сегодня в микрорайоне Нур-Актобе строится11 многоэтажных домов на 1425 квартир. Местный подрядчик ТОО «Актобе Саулет» взялся за строительство 5 панельных девятиэтажных домов и планирует завершить работы в этом году. До конца года в целом по области будет сдано 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья.

Мажилисмены обсудили со строителями текущие вопросы строительства, в том числе, связанные с освоением выделенных средств.

Ознакомившись с ходом строительных работ, депутаты отметили, что на темпы строительства влияет удорожание строительных материалов. В связи с чем, отметил Амангали Бердалин, возникает необходимость ежегодного увеличения коэффициента затрат. Одним из способов обеспечения населения доступным жильем, по мнению депутата, должно стать использование в строительстве местных строительных материалов.

«Правительство делает все возможное, чтобы удержать темпы строительства на уровне прошлых лет. Для этого застройщикам создаются необходимые условия. С учетом роста цен на строительные материалы производится корректировка смет. На контроле держится вопрос с объектами, которые простаивают с прошлого года. По ним проводится экспертиза. С учетом корректировки смет строительство этих объектов будет профинансировано», - сказал Сергей Симонов.

Депутаты Мажилиса сообщили, что ранее провели встречи с жителями Уилского, Байганинского и Мартукского районов и ознакомились с ситуацией на местах. Они систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с Правительством.

«Мы встретились с жителями района, лидерами общественного мнения, многодетными матерями и молодежью. По итогам встреч и приема граждан очевидно, что сейчас в регионе особенно остро стоят вопросы вакцинации скота, экспорта шкур, шерсти и мяса. Считаю, что поднятые вопросы очень актуальны и требуют особого внимания и со стороны местных исполнительных органов, центральных госорганов и, конечно, депутатов. Взяли вопросы на личный контроль», - отметил Галымжан Елеуов.

Депутаты продолжат свои встречи в регионе до 14 июля и планируют побывать в Хромтауском и Айтекебийском районах области.

Также депутаты Мажилиса, члены фракции партии Amanat Данияр Алимбаев и Алия Абсеметова с рабочей поездкой побывали в Алакольском районе Жетысуской области.

В беседах с представителями сферы предпринимательства и туризма депутаты обсудили перспективы развития курортного потенциала прибрежной зоны озера Алаколь.

«Алаколь - регион с большим туристическим потенциалом. Купаться в озере в летний сезон сюда приезжают более миллиона человек. Поэтому для дальнейшего повышения туристической привлекательности региона главной задачей является развитие береговой инфраструктуры озера. Поэтому мы всегда готовы поддержать отечественный туризм», - отметил депутат Мажилиса Данияр Алимбаев.

Депутатам продемонстрировали работы, проводимые по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Ушарал в рамках Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии.

По словам директора аэропорта Аширбека Бакытжанова, ремонтные работы на объекте начались в 2021 году и планируется их завершение в этом месяце. А с августа воздушная гавань курортного города возобновит свою работу и сможет принимать в день до 400 человек.

В ходе поездки депутаты посетили ряд туристических объектов.

Как заверили в местном акимате, в соответствии с генеральным планом развития побережья озера Алаколь, в этом году реализовано 3 крупных инвестиционных проекта, а также открылись крупные базы отдыха. В общей сложности создано около 100 новых рабочих мест. На проекты выделено 3 млрд. тенге инвестиций.

Кроме того, в текущем году начаты работы по ограждению набережных. В сельских округах Акши и Коктума планируется оградить 13,4 км набережной территории, для этих целей выделено 6 млрд. тенге.

Депутаты пообещали взять на контроль и реализовать в своей законотворческой работе озвученные в ходе встреч предложения и пожелания избирателей.