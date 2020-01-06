Мажилисмены проводят встречи с населением в регионах

ТЕРЕНКОЛЬСКИЙ РАЙОН - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свою работу в первые дни нового года депутаты Мажилиса начали в регионах. В центре внимания народных избранников на встречах с населением – законодательная поддержка обеспечения выполнения инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева «100 конкретных шагов», Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также предвыборной программы Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

В Павлодарской области депутаты Мажилиса Айзада Курманова, Айгуль Нуркина и Александр Суслов встретились с жителями села Песчаное Теренкольского района. На встречу с депутатами пришли ветераны труда, учителя, медицинские работники, молодежь, предприниматели, главы крестьянских и фермерских хозяйств, представители Песчанского ремонтно-механического завода.

Депутаты рассказали о новшествах, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. В частности, речь шла о внедрении обязательного медицинского страхования, нового формата назначения госпособия для многодетных семей, назначения АСП и др. Также обсуждены вопросы формирования и реализации бюджета местного самоуправления.

«Большие надежды мы возлагаем на реализацию программы «Ауыл – ел бесігі», которая реализуется по поручению Елбасы, - отметила депутат Айзада Курманова. – Принимаются конкретные шаги, миллиарды бюджетных средств направлены на повышение качества жизни в сельской местности, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, и ваше село не стало исключением», - пояснила мажилисмен.

Несколько групп депутатов работало в Нур-Султане.





Председатель и секретарь Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова и Татьяна Яковлева встретились с коллективом открывшейся в прошлом году клиники эндохирургии.

Однако, по словам руководителя клиники Салтанат Дженалиевой, клиника пациентов пока не обслуживает.

«Принимали участие в компании прикрепления населения. Как вновь заявившаяся медицинская организация должны были прикрепить не менее полутора тысяч человек, и только после этого рассчитывать на размещение ГОБМП. Набрать удалось около 300 человек, и нам отказали», - заявила С. Дженалиева.

Выслушав проблемы медработников, мажилисмены отметили, что в предвыборной платформе партии «Nur Otan» одной из главных задач значится создание для населения комфортных условий и, в первую очередь, для получения медицинских услуг в «шаговой» доступности.

В частности, разработан механизм ГЧП, на основе которого частный инвестор строит помещение и завозит оборудование, а потом государство в рамках ОСМС финансирует получение медуслуг.

«Мы очень удивлены, что вот такой центр простаивает. Мы были в одной из клиник по проспекту Б. Момышулы, она переполнена. Еще в одной детской клинике тоже не могут предоставить качественные медицинские услуги. В этой связи мы обещаем, что решим этот вопрос, обратившись к вице-премьеру, министру здравоохранения, акимату»,- заверила депутат Гульжана Карагусова.

Законодательные поправки по вопросам культуры обсудили мажилисмены с коллективом столичного театра «Жастар».

На встрече председателя Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульшары Абдыкаликовой и депутата Михаила Чиркова с работниками культуры особое внимание уделено изменениям, которые ожидаются в сфере культуры. По словам Г. Абдыкаликовой, в рамках Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева поручено разработать поправки в закон о культуре, где будут предусмотрены конкретные меры по поддержке работников культуры. Это и создание Фонда поддержки культуры, и вопросы цифровизации, и регулирование концертной деятельности. Также в бюджете этого года предусмотрены средства на повышение зарплаты работникам театров. «Театрам будем помогать и дальше», - пояснила парламентарий.





В свою очередь, артисты театра говорили о проблемах, связанных с приобретением декораций и сценических костюмов, которые предусматривают внесение соответствующих поправок в закон о государственных закупках.

«Очень полезная встреча состоялась с коллективом театра, который в свое время получил огромную поддержку Елбасы», - подытожила встречу Г. Абдыкаликова.

Депутаты продолжат работу в регионах вплоть до 14 января.