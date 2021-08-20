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Мажилисмены проверяют готовность школ к новому учебному году

20 Августа 2021 12:50
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Мажилисмены проверяют готовность школ к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы реализации программ по развитию сферы образования, а также готовности школ к началу учебному году обсудили депутаты Мажилиса в рамках встреч с населением. Особое внимание уделяется организации учебного процесса в связи с возвратом к очному формату обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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В Нур-Султане заместитель Председателя Мажилиса Павел Казанцев и мажилисмен Бауржан Сартбаев осмотрели здание новой школы на 1200 мест, построенной в рамках Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan».

По словам директора школы Оразкуль Жолдасбековой, строительство учебного заведения ведётся с января 2020 года. На сегодня объект полностью готов к эксплуатации в новом учебном году.

Осмотрев учебные классы, спортивный зал, столовую и школьную библиотеку, вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев подчеркнул важность оснащения учебных заведений специальным оборудованием для инклюзивного образования детей. При этом парламентарий отметил, что соответствующая норма об этом в законодательстве имеется.

«Это становится уже нормой жизни», - сказал Павел Казанцев.

Принявшая участие во встрече заместитель руководителя управления образования г. Нур-Султана Баглан Сматаева сообщила о готовности школ города к учебному году с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований карантина. Кроме того, она проинформировала о строительстве 15 новых школ в столице в рамках Дорожной карты.

В ходе встречи речь также шла и о законодательных новшествах, над которыми работают депутаты для повышения качества образования.


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#Нур-Султан   #Образование   #Мажилис  
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