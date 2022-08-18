18 Августа 2022 17:54

Мажилисмены провели встречи в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Берик Бекжанов, Берик Оспанов и Фахриддин Каратаев посетили аль-Фарабийский районный центр занятости г. Шымкента, ознакомившись с работой по трудоустройству и профориентации безработных граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В разговоре с шымкенцами мажилисмены отметили, что обеспечение занятости населения является одной из важнейших государственных задач. Этот вопрос должен быть приоритетным для местных органов власти. Надо максимально привлекать безработных на краткосрочные курсы обучения и вовлекать в активную занятость трудоспособных членов малообеспеченных семей.

По словам руководителя управления занятости и социальной защиты населения города Шымкента Б. Нарбековой, с приобретением статуса мегаполиса в четырех районах города открыты центры занятости населения. В аль-Фарабийском центре подобные услуги населению оказывают 20 сотрудников.

«За первые шесть месяцев этого года около 1400 женщин аль-Фарабийского района получили адресную социальную помощь. По сравнению с прошлым годом число малообеспеченных семей сократилось. В этой связи необходимо продолжить работу таких центров, которые помогают нашим гражданам трудоустроиться», - сказал Берик Бекжанов.

С жителями Карагандинской области в эти дни встретился и депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Тлектес Адамбеков.

Он побывал на шахте «Абайская», встретился с трудовым коллективом угледобывающего предприятия. Шахтеры подняли вопросы снижения пенсионного возраста, обеспечения безопасности труда, повышения заработной платы.

Депутат Тилектес Адамбеков отметил, что вопрос снижения пенсионного возраста в настоящее время рассматривается Правительством с участием депутатов Парламента и работников профсоюзов.