Мажилисмены провели прием граждан в Алатауском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках встреч с избирателями вице-спикер Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии «Nur Otan» Гульмира Исимбаева и депутат Мажилиса Серик Кусаинов провели прием граждан в Алатауском районном филиале партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Проблемы, с которыми обратились горожане к депутатам, касались самых разных сфер жизни. В основном это вопросы обеспечения населения жильем, оформления пособий в рамках нового формата назначения адресной социальной помощи и введения обязательного медицинского страхования и другие. С каждым пришедшим на прием мажилисмены провели обстоятельную беседу, каждое обращение взяли на контроль.

Среди обратившихся – жительница Алатауского района Ырысхан Бастаубаева, которая просила решить вопрос с уличным освещением и проведением канализации в микрорайоне Шанырак, в доме, в котором они проживают около 15 лет. Своевременное содействие парламентариев и представителей местных исполнительных органов позволило решить данную просьбу заявительницы на месте.





«Мы сегодня провели прием граждан в Алатауском районе. Район густонаселенный и относительно новый, в котором проживают в основном самозанятые люди», - отметила Гульмира Исимбаева.

Район открылся примерно 10 лет назад, и, по словам заместителя председателя Мажилиса, за эти годы сделано многое. Проведены дороги, канализация и освещение, это отмечают и сами жители. Вопросы инфраструктуры в районе решаются хорошо. Но вместе с тем у граждан есть отдельные вопросы, касающиеся получения жилья, газоснабжения, уличного освещения. Затронут также вопрос по деятельности коллекторов.

«Есть, моменты, где мы должны будем обратить внимание на законодательном уровне. Главное - каждый заявитель должен знать, от чего зависит решение его вопроса, и к кому он может обратиться с этим», - отметила Гульмира Исимбаева.