Мажилисмены просят взыскать компенсации пассажирам с авиакомпании Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фракция партии «Акжол» в Мажилисе Парламента РК просит взыскать с авиакомпании Bek Air в пользу пассажиров разбившегося самолета компенсации за моральный ущерб и пережитые страдания. С депутатским запросом к Премьер-Министру РК Аскару Мамину и Генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову обратился депутат Азат Перуашев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фракция Демократической партии Казахстана «Ак жол» просит: органам прокуратуры возбудить иск в интересах пассажиров разбившегося рейса о взыскании с компании Bek Air компенсации за моральный ущерб и пережитые страдания; поручить уполномоченным органам обеспечить возврат компанией денег за билеты пассажиров отменённых рейсов; известить общество о мерах, предпринимаемых в отношении лиц, подозреваемых в причастности к случившейся трагедии. Кроме того, в связи с высокой актуальностью и системным значением проблемы, предлагаем руководству обеих палат Парламента рассмотреть вопрос о проведении парламентских слушаний о состоянии безопасности полетов в республике, по официальным итогам расследования данной катастрофы», – сказал А. Перуашев.

Мажилисмен отметил, что в результате авиакатастрофы в алматинском аэропорту, когда потерпел крушение самолет компании «Bek Air», погибли 12 человек, десятки получили ранения и перенесли сложные операции. Вчера в Алматы скончался 13-й пострадавший, второй пилот экипажа Миржан Мулдакулов. Над выяснением причин катастрофы продолжает работать правительственная комиссия. В то же время руководство компании Bek Air в первые же дни после трагедии, не дожидаясь официального заключения, стало публично выдвигать собственные версии событий. По мнению депутата, это выглядит, как попытка повлиять на общественное мнение и ход расследования трагедии.

По словам А. Перуашева, руководству компании в первые же моменты следовало начать с оказания реальной помощи пострадавшим, с элементарного посещения искалеченных людей в клиниках и семей погибших. В этой ситуации любая ответственная компания была обязана изыскать возможность не только для законной компенсации, но и выплатить дополнительную поддержку по собственной инициативе людям, на которых она же и зарабатывает. Но ни законной компенсации, ни иных мер поддержки пострадавших не сделано. Люди не видели представителей Bek Air ни в больницах у пострадавших, ни на похоронах погибших, компания обошлась выражением сочувствия через прессу, как посторонняя сторона, а не как непосредственный участник трагедии, отметил мажилисмен. «Складывается такое впечатление, что крайними опять сделают погибших пилотов, сэкономивших на антиобледенительном обслуживании. Как будто это был их выбор – экономить на собственной жизни. Мертвые не могут себя защитить. Но разве это честно?», – заявил депутат.

Кроме того, по словам А. Перуашева, авиакомпания до сих пор не возвращает пассажирам стоимость билетов на отмененные после трагедии рейсы. Между тем многие пассажиры были вынуждены заново приобретать билеты на другие рейсы, значительно подорожавшие в предновогодние дни.