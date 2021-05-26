Мажилисмены просят увеличить пособия по уходу за детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова просит увеличить пособия по уходу за детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пособия по уходу за детьми абсолютно недостаточно. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего – 22 898 тенге, на четвертого и более детей – 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено!», - сказала Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос от фракции Народной партии Казахстана на имя заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат продолжила, что в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге, хотя медианная намного ниже.

«Если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. Это очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые – физиологические потребности, но и социальные – в образовании, в развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая. И надо понимать: если мы считаем, что наш долг перед детьми – только создать условия, в которых они живы и сыты, то мы не можем ждать от них завтра никаких устремлений выше этого уровня выживания. Пособия должны быть кратно увеличены!», - подчеркнула депутат.

Ранее в ходе заседания Мажилиса Парламента РК сообщалось, что размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане. Также предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет.