Мажилисмены просят увеличить пособия по уходу за детьми
«Пособия по уходу за детьми абсолютно недостаточно. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего – 22 898 тенге, на четвертого и более детей – 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено!», - сказала Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос от фракции Народной партии Казахстана на имя заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.
Депутат продолжила, что в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге, хотя медианная намного ниже.
«Если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. Это очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые – физиологические потребности, но и социальные – в образовании, в развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая. И надо понимать: если мы считаем, что наш долг перед детьми – только создать условия, в которых они живы и сыты, то мы не можем ждать от них завтра никаких устремлений выше этого уровня выживания. Пособия должны быть кратно увеличены!», - подчеркнула депутат.
Ранее в ходе заседания Мажилиса Парламента РК сообщалось, что размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане. Также предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет.