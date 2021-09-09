Мажилисмены просят проверить обоснованность оценки аэропорта Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициировать проверку обоснованности оценки имущественного комплекса «Международный аэропорт города Актобе» просят депутаты Мажилиса. Такое заявление членов парламентской фракции партии «Ак жол» озвучил на пленарном заседании мажилисмен Андрей Линник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК

В депутатском запросе на имя заместителя Премьер-министра страны Алихана Смаилова сообщается, что по плану приватизации на 2021-2025 годы в перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, включено АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» в городе Aктобе. Прием заявок среди соискателей завершится 9 сентября. Объект оценен в Т7,3 млрд. Однако пресса подняла ряд вопросов, вызывающих определенные сомнения в чистоте и прозрачности данного процесса. Вызывает вопросы и адекватность оценки объекта.

«Так, в комплекс аэропорта входят терминал, административное здание, зона беспошлинной торговли, коммерческие площади, склады, спецтехника и транспорт, инженерные сети, топливно-энергетический комплекс и железнодорожная ветка к нему. Здания, оборудование и вся инфраструктура приведены в соответствие международным стандартам и рекомендациям ICAO. Аэродром аэропорта отнесен к 1-му классу, способен принимать большинство типов самолетов, включая Ил-86, Боинг 727—200 и большегрузный Ан-124. Аэропорт расположен на пересечении крупных международных аэронавигационных трасс, связывающих Западную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией, способен обеспечивать грузопотоки не только Западного Казахстана, но и прилегающих регионов России», - заявил Андрей Линник.

По словам мажилисмена, помимо гражданской авиации, на аэродроме базируется военная авиация - учебные самолеты Военного института Сил воздушной обороны РК.

Кроме того, отметил депутат, в течение последних пяти лет аэропорт стабильно выплачивает в бюджет до 130 млн тенге налогов, за 8 месяцев 2021 года внес в бюджет уже 165 млн.

«Это говорит о том, что оборот предприятия растет даже в период пандемии», - подчеркнул парламентарий.

Говоря об этом, депутат спросит пояснить, почему аэропорт оценивается в 7,3 млрд тенге, если буквально пару лет назад потенциальный международный инвестор обсуждал и подписал меморандум на сумму в три раза большую? Кто и для чего способствовал тому, что та сделка не состоялась? Как и насколько обоснованно была проведена оценка комплекса?

Отметив, что оценку провело ТОО «Независимая экспертная оценка», взявшееся за выполнение колоссального объема работ за 130 тыс. тенге, мажилисмен поинтересовался, почему судьбу такого огромного предприятия, где прибыль постоянно растет, решает мелкое ТОО с непонятной репутацией, а не серьезная аудиторская компания? Кроме того, депутат заявил, что обычно процедура по оценке занимает значительное время и обходится в приличную сумму, а ТОО «Независимая экспертная оценка» провернуло такую работу всего за месяц.

На основании изложенного члены фракции ДПК «Ак жол» просят предоставить информацию о ТОО «Независимая экспертная оценка» и ее предыдущем опыте оценки крупных объектов, а также проверить возможную заинтересованность должностных лиц и их аффилиированность с организаторами процесса приватизации указанного аэропорта.



