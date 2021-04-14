Мажилисмены просят оградить отечественные оборонные предприятия от несправедливой конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госорганы хотят изъять чистую прибыль оборонных компаний и считают, что заводы должны работать «за миску супа». Об этом заявил мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес генерального прокурора РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третьего марта текущего года фракцией «Ак жол» направлен депутатский запрос в адрес министра индустрии и инфраструктурного развития о состоянии дел в оборонной промышленности, где нами высказана озабоченность положением дел отечественных производителей - исполнителей гособоронзаказа. Полученный ответ министерства породил еще больше вопросов. Судя по нему, с гособоронзаказом всё хорошо и никаких проблем с защитой интересов отечественных производителей нет. Более того, оказывается, Министерство подало в суд на предприятия оборонпрпома якобы за «завышение цен» на их продукцию и требует взыскать с отечественных производителей более 2,5 млрд тенге. Правда, чиновники скромно умолчали, что 25 февраля текущего года суд в первой инстанции по одному из предприятий они проиграли», - сказал Андрей Линник на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана принял во внимание, что правила ценообразования на продукцию гособоронзаказа, которые якобы нарушили производители, вступили в силу в ноябре 2019 года, тогда как оспариваемые контракты были заключены до принятия этих правил.

«При этом нужно отметить, что правила ценообразования, ограничивающие доходность, применяются госорганами исключительно к казахстанским производителям оборонной продукции. Иностранные производители сами определяют ценовую политику, и ни наше Министерство индустрии, ни силовые ведомства не имеют даже доступа к их финансовой документации. Таким образом, накладывая миллиардные санкции на отечественных производителей, Мининдустрии ущемляет принципы справедливой конкуренции в отношении казахстанских предприятий», - добавил Андрей Линник.

Кроме того, по словам депутата, оно нарушило требования законодательства, и в частности, ст.43 Закона «О правовых актах», которое гласит, что – цитирую: «Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения».

«Требуя наказать казахстанских производителей на 2,5 млрд, министерство фактически собирается изъять чистую прибыль компаний. По этой логике получается, заводы должны работать без прибыли, как говорится, «за миску супа». Но ведь это противоречит рыночным принципам. Какой инвестор придёт к нам на таких условиях? И почему-то такой подход не применяется к нашим прямым конкурентам – иностранным поставщикам. Мы выражаем признательность суду, который занял сторону Закона и здравого смысла в данном споре, и признал правоту отечественных производителей. Однако, проиграв в первой инстанции, министерство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает преследовать бизнес и подает апелляцию на указанное решение. В этой связи, а также учитывая, что аналогичные претензии предъявляются и другим казахстанским заводам, а их оппонентом в этом споре выступает правительственный орган, со всеми своими административными и организационными возможностями, у отечественных предприятий возникают обоснованные опасения о дальнейшем ходе разбирательства. На основании изложенного, уважаемые, депутатская фракция «Ак жол» просит оградить отечественные предприятия от несправедливой конкуренции и дискриминации и принять меры прокурорского реагирования по фактам применения обратной силы НПА в отношении поданных судебных исков», - заключил депутат.