Мажилисмены просят дезавуировать заявление Минфина об отмене моратория на проверки МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилисмены просят Правительство дезавуировать заявление Министерства финансов об отмене введенного в прошлом году Главой государства трехлетнего моратория на проверки малого бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Соответствующий депутатский запрос членов парламентской фракции партии «Ак жол» озвучил на пленарном заседании мажилисмен Азат Перуашев.

Обращаясь к Премьер-Министру страны Аскару Мамину, депутат напомнил, что Минфин мотивировал свое предложение падением кассовой дисциплины и сокращением поступлений налогов в бюджет.

Однако, подчеркнул он, поступления налогов по сектору МСБ сократились прежде всего потому, что множество объектов МСБ закрылось из-за карантинных ограничений, двухлетнего простоя и отсутствия клиентов, так и из-за экспериментов Минфина с отчетностью «в самый неподходящий момент».

«На прошедшем 6 сентября расширенном заседании фракции «Ак жол» с участием около двухсот представителей малого и среднего бизнеса такая позиция вызвала не только негодование предпринимателей, но и отказ поверить в серьезность сказанного. Общее впечатление, что чиновники живут в каком-то параллельном мире, где нет пандемии, нет ограничений, нет массовых разорений МСБ, и нет различных экспериментов с отчётностью, от которых бизнес лихорадит с утра до вечера», - заявил Азат Перуашев.

Вместе с тем, отметил депутат, предприниматели считают необходимым дать правовую основу карантинным мерам, запретить в период карантинных мер не только проведение проверок, но и введение новых обязательств для бизнеса, в том числе новых способов налогового администрирования, таких как СНТ и маркировка.

«Никаких отмен моратория! – требуют предприниматели. Парализованный карантинными ограничениями бизнес второй год загибается», - подчеркнул Азат Перуашев, подчеркнув, что это привело к полному разорению тысячи субъектов малого бизнеса.

Мажилисмен привел данные Всемирного банка относительно казахстанцев, проживающих за чертой бедности, число которых за прошлый год увеличилось на 1,5 млн человек. При этом значительная часть из них - это обанкротившиеся предприниматели и их бывшие сотрудники.

Депутат считает, что Минфин предлагает добить тех, кто выжил.

«А куда потом подеваете новых безработных? Из чего государство собирается платить им пособия? Ведь буквально за день до этого заявления Минфина Президент К.К. Токаев в своём Послании подчеркнул, что ресурсы Нацфонда не безграничны и призвал госслужащих не отсиживаться, а четко исполнять политическую линию Главы государства. И как предложение отменить инициативу Главы государства соответствует этому призыву»? - заявил Азат Перуашев.

Вместе с тем, члены парламентской фракции партии «Ак жол» отмечают, что в действительности роль малого бизнеса не столько экономическая, сколько социальная. И в масштабах страны речь идет о миллионах наших граждан, живущих собственным трудом.



