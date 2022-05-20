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    Мажилисмены призвали алматинских студентов поддержать референдум

    20 Мая 2022, 23:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы депутаты Мажилиса Елнур Бейсенбаев и Мади Ахметов встретились с преподавателями и студентами Казахской головной архитектурно-строительной академии, чтобы обсудить предлагаемые изменения в Основной закон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Участники встречи говорили о роли Конституции в развитии страны, отметив важное значение предстоящих реформ в построении Нового Казахстана.

    «Конституция - это фундамент любого государства. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед собой задачу – вывести наш Казахстан в ряд развитых стран мира. Сегодня общество ждет больших изменений. И предстоящий 5 июня референдум дает такую возможность, чтобы каждый смог сделать свой выбор», - подчеркнул мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

    По словам депутата Мади Ахметова, повышенный интерес к референдуму наблюдается именно среди молодежи. Предлагаемые Президентом страны конституционные реформы создают равные возможности для реализации своих планов, уверен депутат.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Мажилис Конституция Референдум
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