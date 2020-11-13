Мажилисмены приняли участие в заседании Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Намерение Казахстана продолжить активное участие в работе Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию подтвердила вице-спикер Мажилиса, заместитель председателя АФПНР Гульмира Исимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Об этом казахстанский парламентарий заявила, выступая на 89-м заседании Исполнительного комитета АФПНР, прошедшем сегодня в формате видеоконференции.

По словам Гульмиры Исимбаевой, за годы деятельности организации сделано многое в вопросах формирования и расширения законодательной базы по реализации Целей устойчивого развития. И это весомый вклад парламентариев в решении проблем народонаселения и развития в азиатском регионе.

Заместитель председателя Мажилиса отметила также особое внимание парламентариев к вопросам поддержки молодёжи, обсуждению которых, в частности, была посвящена прошедшая в столице Казахстана в 2018 году представительная международная конференция «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания», организованная Мажилисом совместно с АФПНР. При этом Г. Исимбаева сообщила, что Казахстан последовательно реализует рекомендации этого международного форума.

Вице-спикер Мажилиса также подчеркнула, что Казахстан активно сотрудничает со всеми международными организациями, занимающимися проблемами народонаселения и устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном уровнях. Поэтому создание базы данных по вопросам народонаселения и демографии Азиатско-Тихоокеанского региона, выявление общих закономерностей и особенностей, накопление и обмен опытом решения демографических проблем позволят государствам принять превентивные меры и тем самым избежать многих социальных проблем, считает Гульмира Исимбаева.

При этом заместитель председателя Мажилиса акцентировала внимание, что в непростых экономических условиях в период пандемии социально-экономические программы выступают приоритетным направлением государственной политики в Казахстане. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева разработан комплекс мер для оказания поддержки социально незащищенным слоям населения и сохранения рабочих мест.

С приветствиями также выступили председатель АФПНР Кейзо Такеми и временный исполнительный директор организации Кийоко Икегами.

Участники заседания обсудили отчёт о деятельности организации, а также планы на предстоящий период.