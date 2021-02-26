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Мажилисмены приняли участие в презентации антологии казахского кюя «Аманат»

26 Февраля 2021, 00:15
Мажилисмены приняли участие в презентации антологии казахского кюя «Аманат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 февраля в Национальной академической библиотеке состоялась презентация сборника «Аманат» - антологии казахского кюя в 3-х томах, изданного на средства общественного фонда «Сауап» на казахском, русском и английском языках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

По словам депутата Мажилиса, председателя попечительского совета этого фонда Бахытбека Смагула, выпуск представленной широкой публике книги посвящен 30-летию Независимости Казахстана и отражает богатое музыкальное наследие казахского народа, представляющее интерес для мировой культуры в целом.

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В ходе работы над проектом исследователями было восстановлено и перенесено на современные аудионосители более 500 ранее необнародованных и неизвестных кюев. Богатый музыкальный материал, собранный в архивах Китая, России, Монголии и в других странах, позволил вернуть в Казахстан многовековое исконно казахское творческое, духовное наследие, бережно хранившееся в среде зарубежных казахов.

Другой отличительной чертой и ценностью трехтомника является то, что в нем даны подробные сведения о древних казахских исполнителях и сочинителях кюев, а также история и легенды о происхождении кюев.

Культура   История Казахстана   Мажилис   Юбилей   Дата   30 лет Независимости  
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