Мажилисмены предлагают урегулировать сроки задержания при выдворении иностранцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут урегулированы сроки задержания при выдворении иностранцев. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Василий Олейник на заседании межведомственной комиссии по законопроектной работе в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В. Олейник представил комиссии разработанный группой депутатов проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики».

«В ряде своих решений Конституционный Совет указывал, что закон, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина, должен соответствовать юридической точности и предсказуемости последствий. Также указано на необходимость продолжения работы по исключению в законодательных актах положений, противоречащих друг другу и создающих условия для нарушения прав и свобод граждан. В частности, в Послании Конституционного Совета Республики от 20 июня 2019 года, и его решениях от 27 февраля 2008 года и 15 июня 2018 года указано, что еще сохраняет свою актуальность необходимость дополнительного законодательного урегулирования сроков задержания при выдворении лица за пределы страны и в иных сроках производства», – сказал В. Олейник.

По его словам, в законодательных актах данная правовая позиция Конституционного Совета реализована не до конца. Закон от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев» допускает задержание граждан без санкции суда на срок, превышающий 72 часа. Если лицо, в отношении которого принято решение суда о выдворении, не покинет территорию Республики Казахстан в указанный в решении срок, оно подлежит, с санкции прокурора, задержанию и выдворению в принудительном порядке. Задержание допускается, при этом, на срок, необходимый для его выдворения. Его содержание производится в специальных учреждениях органов внутренних дел в порядке, определяемом Правительством РК. При этом в Законе отсутствует четко отработанный механизм задержания и выдворения иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщил В. Олейник, депутатским законопроектом вносятся точечные поправки в Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Закон РК «О правовом положении иностранцев», «О миграции» и другие, в которых конкретизируются основания и срок помещения и содержания иностранца или лица без гражданства в специальных учреждениях органов внутренних дел. Принятие поправок позволит решить следующие задачи: внедрение международных стандартов в национальное законодательство в сфере защиты прав человека; устранение правовых пробелов; исключение в законодательных актах положений, противоречащих друг другу, создающих условия для нарушения прав граждан и реализация предложений Конституционного Совета о дополнительном законодательном урегулировании сроков задержания при выдворении лиц за пределы РК.